Insatisfação com Landim e dirigentes

Durante a entrevista ao SporTV, Pedroso deixou claro que Gabigol e seu staff não gostaram da postura da diretoria durante as negociações, em especial do presidente Rodolfo Landim.

"Geralmente, essas questões não são tão públicas, são questões de caráter privado, uma negociação envolvendo uma extensão de contrato. No caso do Gabriel, estamos falando de um atleta muito importante para o Flamengo, talvez o jogador mais importante do ciclo Landim. Foi uma discussão de renovação que durou um ano e três meses de conversas com o Flamengo, algumas reuniões no Rio de Janeiro para discutir essa extensão que passaria a valer a partir de 1º de janeiro de 2024", declarou o empresário.