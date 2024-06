Vasco busca 2ª vitória seguida em São Januário e Botafogo mira a liderança do Brasileirão

Vasco e Botafogo protagonizam mais um 'Clássico da Amizade' neste sábado, às 18h30, em São Januário. Com melhora de desempenho com o técnico interino Rafael Paiva, o time cruzmaltino jogará diante de sua torcida, no Rio, para se afastar da zona de rebaixamento, enquanto o rival pode assumir a liderança provisória. A partida é válida pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Este será o terceiro jogo seguido do Vasco com o interino Rafael Paiva, após a saída do técnico português Álvaro Pacheco. No primeiro, goleou o São Paulo por 4 a 1, em São Januário, e, depois, perdeu para o Bahia, por 2 a 1, na Arena Fonte Nova, com expulsão polêmica de David. Com dez pontos, o Vasco ocupa a 16ª colocação, uma fora da zona de rebaixamento.

Diferente de como foi contra o São Paulo, em que a torcida fez um protesto não comparecendo ao estádio, a expectativa é de bom público no clássico em busca da segunda vitória seguida como mandante. Naquele jogo pouco mais de cinco mil vascaínos 'acreditaram' no time.

A principal novidade é o retorno do meia Payet, maior esperança no setor criativo do Vasco. O francês está recuperado de lesão muscular, mas ainda não é certo se será titular. Guilherme Estrella, formado na base, segue como opção.

O treinador ainda fez diversos testes como o lateral Lucas Piton na ponta esquerda para substituir David. Se isso acontecer, Victor Luís entra na lateral. Outras opções para o ataque seriam Rayan e Rossi. No meio-campo, Hugo Moura, JP e Sforza disputam duas posições.

Paiva fez elogios à mudança de postura do time nos últimos dois jogos e disse pensar um jogo de cada vez no comando interino. "Estou satisfeito pela entrega dos jogadores, a postura deles já é diferente nesses dois jogos. É um time que está tentando jogar mais com a bola e criar mais situações de gol. É um orgulho imenso estar aqui, a gente trabalha a vida inteira para uma oportunidade como essa e vou sempre jogo a jogo tentar contribuir da melhor maneira possível."

O Botafogo vive situação bem diferente e chega motivado para assumir provisoriamente a liderança. Com 23 pontos, está em terceiro lugar, atrás de Flamengo e Bahia, ambos com 24. Na última partida, em casa, venceu o Red Bull Bragantino por 2 a 1.

O técnico Artur Jorge também tem boas notícias para montar o time, já que o zagueiro Bastos e o atacante Júnior Santos treinaram normalmente. Bastos deixou o gramado do último jogo com dores na coluna lombar, enquanto Júnior Santos, que tem 18 gols na temporada e três no Brasileirão, foi desfalque por dores na coxa. Mas ele voltou a treinar e pediu para jogar.

Ainda não é certo se Júnior Santos começará jogando ou se o treinador optará por Luiz Henrique. Para completar o elenco, o zagueiro Barboza, o volante Gregore e o meia Óscar Romero ainda voltam de suspensão.

Artur Jorge destacou o trabalho coletivo para o sucesso do Botafogo neste início de competição. "É nesse sentido que trabalhamos diariamente, para buscar uma rotina, uma identidade que é nossa. Não há um Botafogo de um treinador, mas sim de um grupo de pessoas que trabalha diariamente para tudo acontecer. É um Botafogo de muitos que querem ser vencedores."

FICHA TÉCNICA

VASCO X BOTAFOGO

VASCO - Léo Jardim; Paulo Henrique, Maicon, João Victor e Lucas Piton (Victor Luís), Hugo Moura, JP e Payet; Adson, Vegetti e Rossi. Técnico: Rafael Paiva (interino).

BOTAFOGO - John; Damián Suárez; Lucas Halter, Bastos (Barboza) e Marçal; Gregore, Marlon Freitas, Tchê Tchê e Eduardo; Luiz Henrique e Tiquinho Soares. Técnico: Artur Jorge.

ÁRBITRO - Ramon Abatti Abel (SC).

HORÁRIO - 18h30.

LOCAL - Estádio de São Januário, no Rio de Janeiro (RJ).