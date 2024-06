Sport e Vila Nova podem assumir a liderança da Série B

A Série B do Brasileiro pode ter um novo líder neste sábado, quando três jogos abrem a 13ª rodada. O Sport está de olho na ponta, mas, além de fazer sua parte, precisa torcer por um tropeço do Vila Nova-GO.

As vitórias sobre Mirassol e Goiás - ambas por 1 a 0 - colocaram o Vila Nova na quarta colocação, com 20 pontos. Uma vitória sobre o Coritiba, no Paraná, faz o time goiano dormir na liderança, deixando Operário, Avaí e América-MG para trás.

O Coritiba aposta na força do Estádio Couto Pereira, onde conquistou quatro vitórias seguidas, para se reabilitar da derrota por 1 a 0 diante do Amazonas, que o deixou na oitava colocação, com 18 pontos. Um resultado positivo o coloca provisoriamente no G-4 - zona de acesso.

Quem vai 'torcer' para o Coritiba é o Sport, que vai até Ribeirão Preto (SP) enfrentar o Botafogo. Em busca da reabilitação depois de perder por 2 a 1 em casa para o Novorizontino, o time pernambucano tem 19 pontos e empataria com os líderes América-MG e Avaí, ambos com 22 pontos, levando vantagem no número de vitórias (todos têm seis).

A missão rubro-negra, porém, não é simples. Do outro lado está o Botafogo, embalado por quatro vitórias consecutivas e na 12ª colocação, com os mesmos 16 pontos do Ceará, que recebe o desesperado Ituano, na Arena Castelão. O time paulista tem apenas oito pontos e é o penúltimo colocado. Na rodada anterior, em casa, empatou por 1 a 1 com o Brusque.

Na última quinta-feira, o Ceará fechou com Léo Condé para substituir Vagner Mancini, demitido após quatro jogos sem vitória. a última diante da Ponte Preta, por 3 a 1, em Campinas, na terça-feira passada. Como o novo treinador chega no domingo, o time será comandado interinamente por Anderson Batatais.

Confira os jogos da 13ª rodada:

SÁBADO

16h

Coritiba x Vila Nova

17h

Botafogo-SP x Sport

21h

Ceará x Ituano

DOMINGO

11h

Avaí x Amazonas

16h

Paysandu x Operário

18h30

Guarani x Ponte Preta

SEGUNDA-FEIRA

19h

Santos x Chapecoense

21h

CRB x Brusque

TERÇA-FEIRA

18h30

Goiás x América-MG

20h

Novorizontino x Mirassol