Bagnaia bate recorde da pista e crava a pole na etapa da Holanda de Moto GP

Atual bicampeão da MotoGP, o italiano Francesco Bagnaia deu mais um show neste sábado. Ele cravou a pole da etapa da Holanda com 1min30s540, batendo o recorde da pista de Assen. Ele ficou a frente de seu principal concorrente na busca pelo título, Jorge Martín, por 0s081. Maverick Viñales fechou a primeira fila do grid de largada com a terceira colocação.

Bagnaia já havia batido o recorde da pista no treino livre desta sexta-feira, quando completou a volta em 1min31s340. No sábado, foi ainda mais rápido e continua sendo o favorito para vencer na Holanda. O italiano tenta diminuir a diferença para Jorge Martín, que lidera o mundial de pilotos com 171 pontos, contra 153 de seu rival.

Marc Márquez vinha fazendo uma prova interessante, mas acabou caindo em sua última tentativa e acabou em sétimo lugar. Na frente deles, ainda estão Alex Márquez, em quarto, Aleix Espargaró, em quinto, e Fabio Di Giannantonio, em sexto. Franco Morbidelli, Brad Binder e Pedro Acosta completam o top-10.

Neste sábado, Viñales começou à frente, mas não demorou para ser batido por Bagnaia e Martín, que travaram uma dura batalha do início ao fim. No Q2, o espanhol chegou a sentir o "gostinho" da pole, mas parou na estratégia do italiano. Quando praticamente todos os pilotos estavam no boxe, Bagnaia garantiu pista livre e cravou a pole com um tempo recorde.

A corrida ficou marcada também por duras quedas de Marco Bezzecchi e Raúl Fernández, este rolou na brita e chegou a bater a cabeça com força. Por sorte, não ocorreu nada mais grave.

Os pilotos voltam à pista neste sábado, às 10h, pelo horário de Brasília, para a corrida sprint da etapa da Holanda.

Confira o grid de largada para a Etapa da Holanda:

1.º - Francesco Bagnaia (ITA/Ducati), em 1min30s540

2.º - Jorge Martin (ESP/Pramac), em 1min30s621

3.º - Maverick Viñales (ESP/Aprilia), em 1min30s951

4.º - Alex Marquez (ESP/Gresini), em 1min30s979

5.º - Aleix Espargaró (ESP/Aprilia), em 1min31s077

6º - Fabio Di Gianantonio (ITA/Gresini), em 1min31s274

7.º - Marc Marquez (ESP/Hondai), em 1min31s378

8º - Franco Morbidelli (ITA/Yamaha), em 1min31s405

9.º - Brad Binder (AFS/KTM), em 1min31s479

10.º - Pedro Acosta (ESP/Tech3), em 1min31s482

11º - Enea Bastianini (ITA/Ducati), em 1min31s628

12.º - Raúl Fernández (ESP/Trackhouse), em 1min31s928

13.º - Fabio Quartararo (FRA/Yamaha), em 1min31s620

14.º - Jack Miller (AUS/KTM), em 1min31s903

15.º - Marco Bezzecchi (ITA/VR46), em 1min31s997

16.º - Alex Rins (ESP/LCR Honda), em 1min32s108

17.º - Miguel Oliveira (POR/Trackhouse), em 1min32s123

18.º - Lorenzo Savadori (ITA/Aprilia), em 1min32s243

19.º - Johann Zarco (FRA/Pramac), em 1min32s260

20.º - Joan Mir (ESP/Repsol Honda), em 1min32s497

21.º - Luca Marini (ITA/VR46), em 1min32s627

22.º - Augusto Fernández (ESP/KTN), em 1min32s669

23.º - Takaaki Nakagami (JAP/LCR Honda), em 1min33s030