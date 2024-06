Paciência por Thiago Almada

Apesar das informações internacionais cravando o acerto do Botafogo com o meia Thiago Almada, o Alvinegro mantém cautela em relação à contratação do apoiador. Por julgar a negociação como complicada, a diretoria espera a resolução dos últimos trâmites para, aí sim, confirmar a chegada do argentino.

A operação em torno da contratação de Almada, assim como do atacante, envolve uma promessa de transferência futura para o Lyon, da França, também clube de John Textor. A tendência é que o argentino só atue no Botafogo até o fim de 2024.