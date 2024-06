Sport marca de pênalti no último lance e evita derrota para o Botafogo-SP na Série B

Botafogo-SP e Sport fizeram um duelo movimentado do início ao fim neste sábado. Jogando em casa, no estádio Santa Cruz, o time paulista abriu o placar nos primeiros minutos da partida, mas sofreu o empate por 1 a 1 praticamente no último lance da partida, válida pela 13ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Carlos Manuel fez o primeiro gol por cobertura após pressionar a zaga, aos cinco minutos do primeiro tempo. Aos 48 do segundo tempo, Zé Roberto converteu pênalti e empatou para o time pernambucano.

O Botafogo, que vinha de quatro vitórias seguidas, agora soma 17 pontos, na zona intermediária da tabela. O Sport não vence há três jogos, mas evitou a segunda derrota seguida, já que perdeu por 2 a 1 para o Novorizontino na última rodada. Com 20 pontos, está próximo do G-4.

O jogo começou bem movimentado, com os dois times buscando o ataque. Logo aos cinco minutos, o Botafogo aproveitou uma falha defensiva para abrir o placar. Luciano Castán tentou sair jogando na defesa, mas escorregou. Carlos Manuel ficou com a bola fora da área e mandou por cobertura para marcar um golaço.

Depois disso, o Botafogo se posicionou de forma mais defensiva, esperando o erro adversário para encaixar um contra-ataque. Apesar de pressionar mais, o Sport não teve chances claras de gol. Tití Ortiz, de falta, exigiu boa defesa do goleiro João Carlos. Pelo lado do Botafogo, Emerson Ramon levou perigo ao chutar cruzado.

Na volta para o segundo tempo, o Botafogo quase ampliou o placar. Alex Sandro recebeu na entrada da área e chutou de primeira para grande defesa de Caíque França, que espalmou. O atacante até balançou a rede depois, mas estava impedido.

O Sport quase empatou aos 33 minutos com Fabrício Dominguez, que recebeu dentro da área e deu um toque para encobrir João Carlos. O zagueiro Bernardo Schappo, porém, deu um pique e salvou em cima da linha.

Quando tudo se encaminhava para a vitória paulista, o Sport empatou. Aos 48, Zé Roberto teve oportunidade em cobrança de pênalti e não desperdiçou, apenas deslocando o goleiro para fechar o placar: 1 a 1.

Os dois times terão uma semana completa de preparação, pois só jogam no domingo (7). Às 16h, o Botafogo visita o Ituano no Novelli Júnior, em Itu (SP). Mais tarde, às 18h30, o Sport visita o Guarani no estádio Brinco de Ouro, em Campinas (SP).

FICHA TÉCNICA:

BOTAFOGO-SP 1 X 1 SPORT

BOTAFOGO - João Carlos; Wallison, Fábio Sanches, Bernardo Schappo e Jean Victor; Carlos Manuel (Ericson), Fillipe Soutto e Patrick Brey (Thássio); Douglas Baggio, Alex Sandro (Toró) e Emerson Ramon (Leandro Pereira). Técnico: Paulo Gomes.

SPORT - Caíque França; Fabricio Domínguez, Alisson Cassiano, Luciano Castán e Nassom (Riquelme); Fábio Matheus (Zé Roberto), Felipe (Dieguinho) e Lucas Lima (Pedro Vilhena); Chrystian Barletta, Gustavo Coutinho (Pedro Martins) e Titi Ortíz. Técnico: Mariano Soso.

GOLS - Carlos Manuel, aos 5 minutos do primeiro tempo. Zé Roberto (pênalti), aos 48 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Douglas Baggio e Emerson Ramon (Botafogo); Luciano Castán, Nassom e Riquelme (Sport).

ÁRBITRO - Yuri Elino Ferreira da Cruz (RJ).

RENDA - R$ 62.500,00.

PÚBLICO - 3.841 pagantes (4.383 no total).

LOCAL - Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP).