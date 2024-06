Manauara-AM adia a classificação e paulistas seguem atrás de vagas na Série D

Ninguém mais duvida de que o Manauara-AM vai se classificar à segunda fase da Série D do Campeonato Brasileiro. Porém, ainda não foi neste sábado que o time amazonense carimbou sua vaga. Invicto e líder do Grupo A1, ele empatou sem gols com o Princesa dos Solimões e, matematicamente, não está classificado nesta 11ª rodada.

De qualquer forma, o Manauara-AM lidera com folga, com 27 pontos, seis à frente do Porto Velho-RO, que só joga no domingo, diante do Manaus-AM, na capital do Amazonas.

O Grupo A7 também foi bastante movimentado, com dois duelos paulistas. Mesmo atuando em casa, a Inter de Limeira perdeu para o São José por 2 a 1, mas se mantém na vice-liderança com 20 pontos, três atrás do líder Maringá-PR. Com 12 pontos, em sexto, o São José ainda tem chance de brigar por uma das quarto vagas.

No estádio distrital de Inamar, em Diadema (SP), o Água Santa fez 2 a 0 no Santo André e segurou a quarta posição, com 16 pontos, dois na frente do adversário, com 14, em quinto. A surpresa é a reação do Costa Rica-MS, agora em terceiro, com 17, ao ganhar por 1 a 0 do Pouso Alegre, mesmo atuando no sul de Minas Gerais.

No Grupo A6, o Nova Iguaçu confirmou a liderança, com 22 pontos, ao ganhar por 1 a 0 do Audax Rio, lanterna com cinco. O Real Noroeste-ES entrou no G-4, com 16 pontos, em quarto lugar ao ganhar por 2 a 0 do Ipatinga-MG, eventualmente eliminado, com sete. O grande jogo da rodada será disputado na quarta-feira, dia 3 de julho, entre Itabuna-BA, vice-líder com 19 e a Portuguesa-RJ, terceira colocada, com 18, e ainda invicta.

Pelo Grupo A8, o Cianorte-PR também confirmou a liderança, com 18 pontos, ao ganhar por 3 a 1 do Avenida-RS, terceiro, com 14. Hercílio Luz-SC e Cascavel-PR empataram sem gols e seguem na briga por vagas. O time catarinense tem 13, em quarto, contra 11 do paranaense, em sexto.

No equilibrado Grupo A5, Anápolis-GO e Crac-GO empataram sem gols e seguem, respectivamente, em segundo e terceiro colocados, com 21 e 18 pontos. Pelo Grupo A2, o clássico piauiense terminou empatado por 2 a 2 entre River e Fluminense. Este é o grupo mais equilibrado de todos, tanto que o River é vice-líder com 15 e o Fluminense, com 14, está em sexto lugar.

Confira os jogos da 11ª rodada:

SÁBADO

Audax Rio-RJ 0 x 1 Nova Iguaçu-RJ

Real Noroeste-ES 2 x 0 Ipatinga-MG

Inter de Limeira-SP 1 x 2 São José-SP

Pouso Alegre-MG 0 x 1 Costa Rica-MS

Anápolis-GO 0 x 0 Crac-GO

River-PI 2 x 2 Fluminense-PI

Princesa do Solimões-AM 0 x 0 Manauara-AM

Hercílio Luz-SC 0 x 0 FC Cascavel-PR

Água Santa-SP 2 x 0 Santo André-SP

Capital-TO 0 x 3 Iporá-GO

São Raimundo-RR 3 x 1 Rio Branco-AC

Humaitá-AC 0 x 3 Trem-AP

Cianorte-PR x Avenida-RS