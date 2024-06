Clássico de Campinas e duelos de opostos movimentam a 13ª rodada da Série B

Iniciada no sábado, a 13ª rodada da Série B do Brasileiro terá continuidade neste domingo, com três partidas. As atenções estarão voltadas para o estádio Brinco de Ouro da Princesa, que recebe o tradicional dérbi campineiro.

Guarani e Ponte Preta escrevem o capítulo 207 da maior rivalidade do interior do Brasil. O mando de campo é bugrino e, assim como os grandes clássicos de São Paulo, o dérbi de Campinas também é realizado com torcida única.

O torcedor bugrino, porém, está apreensivo. Sem ganhar há oito jogos, o Guarani está afundado na lanterna, com apenas cinco pontos em 12 rodadas. Embora exista a preocupação contra o rebaixamento, a Ponte Preta está mais tranquila e, com 15 pontos, vem de vitória sobre o Ceará, por 3 a 1.

As outras duas partidas reúnem times em situações opostas. Na briga pela liderança, o Avaí recebe o Amazonas, no estádio da Ressacada, enquanto o Operário defende uma vaga no G-4 diante do Paysandu, na Curuzu, em Belém(PA).

O Avaí tem 22 pontos e defende uma invencibilidade de 10 partidas. Logo atrás, com 21, o Operário busca a reabilitação depois de não emplacar a quinta vitória seguida. Empatados com 15 pontos, Amazonas e Paysandu tentam se distanciar da zona de rebaixamento. A rodada ainda vai ter dois jogos na segunda e dois na terça-feira.

Confira os jogos da 13ª rodada:

DOMINGO

11h

Avaí x Amazonas

16h

Paysandu x Operário

18h30

Guarani x Ponte Preta

SEGUNDA-FEIRA

19h

Santos x Chapecoense

21h

CRB x Brusque

TERÇA-FEIRA

18h30

Goiás x América-MG

20h

Novorizontino x Mirassol