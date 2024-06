Internacional e Criciúma se enfrentam em busca de reabilitação no Brasileirão

No segundo jogo seguido no estádio Heriberto Hülse, o Internacional enfrenta o Criciúma, desta vez como visitante, neste domingo, às 18h30, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Heriberto Hülse foi escolhido como a "casa" do Internacional para receber alguns jogos até que o Beira-Rio reúna condições depois das enchentes no Rio Grande do Sul. Na última quarta-feira, como mandante, o time gaúcho perdeu para o Atlético-MG, por 2 a 1.

A derrota depois de duas vitórias seguidas fez o Internacional estacionar nos 17 pontos, em nono lugar. Derrotado pelo São Paulo, por 2 a 1, o Criciúma busca a reabilitação para não correr o risco de entrar na zona de rebaixamento - tem 12 pontos, a dois do Atlético-GO.

Dono do segundo pior ataque do Brasileirão, com apenas nove gols, o Internacional tem novos problemas para o setor. Wesley e Alario receberam o terceiro amarelo na derrota para o Atlético-MG. Enner Valencia e Borré, além do goleiro Rochet, estão na Copa América.

A boa notícia é que o lateral-direito Bustos e o zagueiro Fernando retornam após cumprirem suspensão. Assim, Hugo Mallo e Robert Renan ficam como opções no banco de reservas.

No Criciúma, Cláudio Tencati deve fazer pelo menos duas mudanças em relação a formação que iniciou diante do São Paulo. O zagueiro Tobias Figueiredo retorna após cumprir suspensão automática, enquanto o meia Matheusinho foi preservado na última quinta-feira após apresentar incômodo no adutor da coxa.

A dúvida fica em relação ao atacante Yannick Bolasie, que ficou em Criciúma após reclamar de dores na posterior da coxa direita. Por outro lado, o treinador perdeu o volante Ronald Felipe e o meia Marquinhos Gabriel, que receberam o terceiro cartão amarelo diante do São Paulo.

FICHA TÉCNICA:

CRICIÚMA X INTERNACIONAL

CRICIÚMA - Gustavo; Jonathan, Rodrigo, Tobias Figueiredo e Marcelo Hermes; Barreto, Newton, Fellipe Mateus e Matheusinho; Eder e Arthur Caíke. Técnico: Claudio Tencati.

INTERNACIONAL - Fabrício; Bustos, Vitão, Fernando e Renê; Thiago Maia, Rômulo, Bruno Henrique, Hyoran e Alan Patrick; Wanderson. Técnico: Eduardo Coudet.

ÁRBITRO - Wagner do Nascimento Magalhães (RS).

HORÁRIO - 18h30.

LOCAL - Estádio Heriberto Hülse, em Criciúma (SC).