Avaí busca empate diante do Amazonas, mas perde chance de se isolar na liderança da Série B

Apesar de ter chego ao nono jogo sem derrota na Série B do Campeonato Brasileiro, o Avaí perdeu a chance de se isolar ainda mais na liderança. Na manhã deste domingo, no único jogo que movimentou a 13ª rodada, mesmo jogando no estádio da Ressacada, em Florianópolis, o time catarinense ficou apenas no empate com o Amazonas, por 1 a 1. Jô abriu o placar para os visitantes no começo do primeiro tempo, mas minutos depois Tiago deixou tudo igual. Os donos da casa chegaram a perder um pênalti na etapa final.

De qualquer forma, apesar da igualdade, o Avaí subiu para a primeira colocação com 23 pontos, mas pode ser ultrapassado por América-MG (22) e Operário-PR (21) que ainda jogam na rodada. Já o Amazonas chegou ao terceiro jogo sem derrota e aparece na 13ª colocação com 16 pontos.

O Avaí começou melhor na partida, mas foi o Amazonas que conseguiu abrir o placar em um contra-ataque rápido. Aos 15 minutos, Ênio fez bela jogada pela direita e cruzou na cabeça de Jô, na segunda trave, que só teve o trabalho de escorar para o fundo da rede. No primeiro momento, a assistente apontou impedimento no lance, mas logo o gol foi confirmado pelo árbitro.

Mas não demorou para o Avaí deixar tudo igual. Aos 20, Marcos Vinícius cobrou falta, a bola ficou viva na área e Tiago apareceu para bater cruzado, no canto superior direito, sem chances para o goleiro Marcão. Nos minutos finais, as duas equipes tiveram a chance de tirar a igualdade do placar, mas sem sucesso. Por isso, a partida foi para o intervalo com 1 a 1.

Na volta para o segundo tempo, o Avaí teve um pênalti ao seu favor aos 27 minutos, mas perdeu a chance de pular na frente do placar. Após o zagueiro Diogo Silva dominar com o braço dentro da área, a penalidade foi marcada. Mas, João Paulo foi para a cobrança e parou na defesa do goleiro Marcão, no canto esquerdo.

A partir daí a intensidade do duelo caiu um pouco, mas aos 39 minutos, o Amazonas perdeu a chance de pular na frente do placar novamente, quando Matheus Serafim chutou no cantinho, mas César fez a defesa. Até por conta disso, o duelo terminou com o empate em 1 a 1.

Agora, os dois times voltam a campo na próxima segunda-feira (08) para a disputa da 14ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Avaí recebe o Novorizontino, no estádio da Ressacada, às 20h. Mais tarde, às 21h, o Amazonas encara o Vila Nova, no estádio Carlos Zamith, em Manaus.

FICHA TÉCNICA

AVAÍ 1 X 1 AMAZONAS

AVAÍ - César; Marcos Vinícius, Tiago, Gustavo Vilar, e Mário Sérgio; Judson (Ronaldo Henrique), Willian Maranhão (Pedro Castro), João Paulo (Pedrinho), Giovanni e Garcez; Hygor (William Pottker). Técnico: Gilmar Dal Pozzo.

AMAZONAS - Marcão; Ezequiel, Miranda, Diogo Silva e Fabiano (Renan Castro); Jorge Jiménez (Pará), Barros e Rafael Tavares (Igor Bolt/Guilherme Xavier); Ênio, Jô (Sassá) e Matheus Serafim. Técnico: Rafael Lacerda.

GOLS - Jô, aos 15, e Tiago, aos 20 minutos, do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Tiago e Willian Maranhão (Avaí) e Fabiano, Jorge Jiménez, Miranda e Sassá (Amazonas).

ÁRBITRO - Caio Max Augusto Vieira (RN).

RENDA - R$ 276.928,00

PÚBLICO - 11.429 torcedores.

LOCAL - Estádio da Ressacada, em Florianópolis (SC).