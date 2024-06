Russell revela torcida por contato entre Verstappen e Norris e comemora: 'Vitória incrível'

George Russell já vinha se dando como satisfeito com o terceiro lugar do Grande Prêmio da Áustria de Fórmula 1, mas a vitória acabou caindo "no colo" do piloto da Mercedes quando Verstappen e Norris se chocaram já nas últimas voltas. O britânico revelou estar esperando um contato da dupla e mostrou muito entusiasmo com a sua segunda vitória da carreira.

"Foi uma vitória incrível. Foi uma batalha difícil no início da corrida para manter a terceira posição. Vi que Max e Lando estavam forçando muito e sabia que Lando iria querer aquela vitória. Eles estavam indo ao limite. Não conseguia acreditar o quão próximo estávamos. Eu estava perto e sabia que um contato era uma possibilidade. Estava na torcida", disse Russell, com sorriso de orelha a orelha.

O piloto elogiou a evolução da Mercedes e se diz confiante com o restante da temporada. "Você sempre fica sonhando [com uma vitória]. Estou muito orgulhoso de estar de volta ao topo. Fizemos muitos progressos desde o início da temporada. As últimas corridas foram incríveis. Há mais por vir", completou.

Sem agredir Verstappen e Norris, Russell protagonizou bons duelos com Hamilton e Sainz, antes de se firmar na terceira colocação e fazer uma corrida até certo ponto tranquila. A vitória foi uma surpresa para o piloto que conseguiu recolocar a Mercedes no topo, o que não ocorria desde 2022.

Com a vitória, Russell chegou aos 110 pontos, na sétima posição, apenas um atrás de Oscar Piastri. Em quinto, Sérgio Pérez tem 118.

Os pilotos agora se prepararam para o Grande Prêmio da Inglaterra, em Silverstone, que será realizado já no próximo final de semana, entre os dias 5 e 7 de julho.