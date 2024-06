Piastri se diz animado com futuro da McLaren e admite 'dor' por não ter vencido o GP da Áustria

Assim como George Russell, que venceu o Grande Prêmio da Áustria de Fórmula 1, o australiano Oscar Piastri também se aproveitou da batida entre Max Verstappen e Lando Norris para subir ao pódio pela quarta vez de sua carreira, desta vez, na segunda colocação. O piloto da McLaren admitiu "dor" por não ter terminado em primeiro.

"Obviamente, há muitos 'e se' e 'talvez' por causa do que aconteceu ontem, sei que é apenas meu quarto pódio na F1, mas ter ficado tão perto da vitória dói um pouco. Mas foram pontos muito bons. Acho que estávamos muito fortes na segunda metade da corrida e estou feliz por chegar no top-3", afirmou.

O lamento ainda é maior, pois Piastri largaria na terceira posição se não tivesse o seu melhor tempo deletado por ultrapassar os limites de pistas. Com isso, acabou ficando em sétimo no grid. Mesmo assim, conseguiu fazer uma boa corrida de recuperação para terminar em segundo lugar.

Piastri não escondeu o entusiasmo com o futuro da McLaren, que começa a competir com a Red Bull. "Silverstone foi um lugar de boas lembranças no ano passado e espero que possamos estar na frente novamente. Não vi o que aconteceu com Lando e Max, mas claramente foi bastante equilibrado lá na frente. Acho que estamos bem e muito vivos na briga. Silverstone é uma pista que sempre gosto, a corrida em casa da equipe, então estou animado com o que está por vir", completou.

O australiano é o sexto colocado no Mundial de Pilotos, com 112 pontos, e aumentou a pressão para cima de Sérgio Pérez, que tem 118. Como antecipou Piastri, os pilotos voltam às pistas no próximo final de semana, entre os dias 5 e 7 de julho, para o Grande Prêmio da Inglaterra, em Silverstone.