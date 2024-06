Norris acusa Verstappen de infringir regras e aguarda pedido de desculpas: 'Foi imprudente'

Decepção, foi esse o termo usado por Lando Norris para explicar o abandono nas voltas finais do Grande Prêmio da Áustria de Fórmula 1 após estar muito próximo de vencê-lo. O britânico colidiu com Max Verstappen e precisou se retirar da corrida por danos em sua McLaren, enquanto que o holandês conseguiu trocar o pneu furado e terminou em quinto lugar.

"Estou desapontado, nada mais do que isso, honestamente. Eu estava ansioso por uma batalha forte e justa, mas não diria que era isso no final. Foi difícil de aceitar. Foi uma corrida sem erros do meu lado e senti que fiz um bom trabalho, mas fui retirado da corrida", afirmou à "Skysports F1".

Norris aguarda um pedido de desculpas de Verstappen para continuar respeitando o atual tricampeão mundial. "Não sei, (retomar a amizade. Depende do que ele falar. Se ele disser que não fez nada de errado, perderei muito respeito por isso. Ele estava sendo imprudente. Ainda é difícil de aceitar, enquanto lutava pela vitória enquanto tentava ser justo do meu lado, e ele simplesmente não foi", completou.

O piloto da McLaren reclamou diversas vezes de Verstappen pelo rádio, antes da colisão, e enfatizou que o holandês quebrou as regras para conseguir se manter à frente. "Se as regras não forem seguidas, não há nada que eu possa fazer sobre isso. Eu só tenho que fazer meu trabalho, que é sair e dirigir rápido, fazer o que eu estava fazendo hoje, o que foi facilmente bom o suficiente para a vitória. Vou continuar fazendo o que estou fazendo, um bom trabalho."

A McLaren, através do chefe de equipe Andrea Stella, também disparou contra Verstappen. "Toda a população mundial saberia quem foi o culpado por isso, menos um grupo específico de pessoas. Mas o problema nisso é que se você não responsabilizar essas coisas, vai acontecer de novo, porque não foi devidamente tratado no passado. O fato de que temos tanto respeito pela RBR e por Max, eles não precisam fazer isso. Por que comprometer sua reputação, por que fazer isso? Os comissários acharam que foi culpa de Max nisso. Não é sobre o estilo de um piloto, mas sobre correr dentro do regulamento."

Verstappen, por sua vez, negou as acusações. "Do lado de fora, é difícil ver onde eu freio. No passado, isso sempre foi um pouco de reclamação, mas agora eu sempre movo minha roda antes de frear e depois freio em linha reta. Isso é sempre fácil de dizer do lado de fora, que eu estava me movendo sob frenagem, mas acho que o cara no carro sabe melhor o que está fazendo. Todo mundo pode ter sua própria opinião, mas sou eu que estou dirigindo e no controle. Do lado de fora, é fácil julgar e comentar, mas tanto faz", disse.

Norris e Verstappen voltam a se encontrar no próximo final de semana, entre os dias 5 e 7 de julho, para o Grande Prêmio da Inglaterra.