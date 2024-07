Paysandu sai na frente, mas Operário mostra força e busca empate no final pela Série B

O Paysandu empatou com o Operário pelo placar de 1 a 1, neste domingo, na Curuzu, em partida válida pela 13ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O volante João Vieira balançou as redes de pênalti para o time da casa e Ronald, que entrou no segundo tempo, deixou tudo igual nos minutos finais.

Com o resultado, o Paysandu chegou aos 16 pontos e manteve a situação incômoda nas proximidades da zona do rebaixamento. O time agora ocupa o 14º lugar, enquanto o Operário, que está no G-4, chegou aos 22 pontos e subiu de forma momentânea para o terceiro lugar. Santos e Sport possuem jogos a menos e podem movimentar a zona de acesso.

No primeiro tempo, os dois times fizeram um jogo bastante disputado e com várias oportunidades criadas. O Operário tentou justificar a boa campanha e assustou com Pedro Lucas aos sete minutos, mas Diogo Silva caiu para defender. Mostrando força mesmo longe dos seus domínios, os visitantes chegaram novamente, desta vez com Felipe Augusto, que errou a meta. O Operário até conseguiu balançar as redes aos 22 minutos, mas a arbitragem assinalou impedimento.

O Paysandu só conseguiu chegar com efetividade aos 26, quando Jean Dias acertou um bonito chute de fora da área e Rafael Santos defendeu. Dois minutos depois, Nicolas foi derrubado por Índio na área e o árbitro marcou pênalti para o time paraense. Na cobrança, João Vieira acertou o canto esquerdo e não deu chances para o goleiro do Operário. O time paranaense deixou a primeira etapa com a sensação de que poderia ter construído um resultado melhor.

Na etapa final, a partida continuou aberta. Felipe Augusto e Willian Machado criaram oportunidades de gol para o Operário, enquanto João Vieira e Esli García seguiam tentando ampliar a vantagem do Paysandu. Atrás do placar, o técnico Rafael Guanaes promoveu as entradas de Ronald, Filipe Claudino e Vinícius Diniz, mas quem empilhou chances foi Rodrigo Rodrigues, mas Diogo Silva ganhou todos os duelos individuais contra o meia.

No apagar das luzes, o Operário conseguiu o empate. Aos 42 minutos, após passe de Vinícius Diniz, Ronald apareceu bem e mandou para o fundo das redes. Deixou tudo igual, levando justiça ao resultado após o desempenho dos dois times.

Com o objetivo de seguir na parte alta da tabela, o Operário joga novamente no próximo sábado, dia 6 de julho, às 11h, diante do América-MG, no Independência. O Paysandu entra em campo no próximo no domingo que vem, dia 7, para enfrentar o Coritiba, às 11h, no Couto Pereira.

FICHA TÉCNICA:

PAYSANDU 1 X 1 OPERÁRIO

PAYSANDU - Diogo Silva; Edílson Júnior (Michel Macedo), Wanderson, Carlão e Kevyn; João Vieira (Wesley Fraga), Val Soares (Crystopher) e Juninho (Netinho); Jean Dias (Edinho), Nicolas e Esli García (Vinícius Leite). Técnico: Hélio dos Anjos.

OPERÁRIO - Rafael Santos; Ocampos (Sávio), Joseph, Willian Machado e Pará; Índio, Jacy (Vinícius Diniz), Pedro Lucas (Filipe Claudino), Rodrigo Rodrigues e Felipe Augusto; Ronaldo (Ronald). Técnico: Rafael Guanaes.

GOLS - João Vieira (pênalti), aos 30 minutos do primeiro tempo. Ronald, aos 42 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Val Soares e João Vieira (Paysandu); Ocampos e Rodrigo Rodrigues (Operário).

ÁRBITRO - Sávio Pereira Sampaio (DF).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio da Curuzu, em Belém (PA).