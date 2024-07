Equador segura empate, elimina México e enfrenta Argentina nas quartas da Copa América

Em jogo fraco e de poucas oportunidades no ataque, o Equador empatou sem gols com o México, na noite deste domingo, e avançou às quartas de final da Copa América. O resultado da partida, disputada no State Farm Stadium, na cidade de Glendale, nos Estados Unidos, eliminou a equipe mexicana e definiu o confronto entre o time equatoriano e a Argentina no início do mata-mata.

O Equador ficou em segundo lugar do Grupo B, com os mesmos quatro pontos do México. Os equatorianos se classificaram graças ao saldo de gols, de apenas um a mais que os rivais mexicanos. O primeiro lugar foi obtido pela surpreendente Venezuela, que alcançou os nove pontos.

Nas quartas de final, a seleção do Equador vai enfrentar a favorita Argentina na quinta-feira, às 22 horas (horário de Brasília).

Apesar do caráter decisivo da partida deste domingo, México e Equador fizeram uma das piores apresentações de ambas as seleções nos primeiros 45 minutos de jogo. Precisando da vitória para se classificar, a equipe mexicana esbanjou fragilidade em seu ataque, praticamente sem dar trabalho ao goleiro Alexander Domínguez.

Mais cauteloso, o Equador não escondeu que jogava pelo empate para assegurar o segundo lugar do grupo e avançar ao mata-mata. O time equatoriano era mais organizado em campo, principalmente na defesa, e sabia sair em velocidade para tentar surpreender os mexicanos nos contra-ataques. Enner Valência, do Internacional, era o jogador mais perigoso no Equador. Mesmo assim, os equatorianos não chegaram a criar nenhuma chance real de gol.

O segundo tempo esboçou o mesmo panorama nos primeiros minutos. Até que o México passou a mostrar maior agressividade no ataque. Empurrando o Equador para a defesa, tentava impor pressão, exigindo uma reação do rival. Neste ritmo, o jogo mudou de vez a partir dos 19 minutos, quando o México criou duas boas chances em série. Quinones bateu forte de fora da área e Domínguez deu rebote. Santi Giménez encheu o pé e carimbou a trave.

Assustado, o Equador passou a sair mais para o ataque, deixando a partida aberta. Aos 22, a resposta veio com Valência. O atacante caprichou na finalização de fora da área e o goleiro mexicano Julio González precisou trabalhar pela primeira vez na partida.

O ritmo mais acelerado da partida culminou no desespero dos mexicanos nos minutos finais. Afinal, o time precisava de apenas um gol para a classificação. Porém, a afobação, a falta de pontaria e a boa defesa equatoriana eliminaram o México da Copa América.

JAMAICA X VENEZUELA

A equipe da Venezuela entrou em campo classificada neste domingo. E, no clima de tranquilidade, não teve problemas para vencer a Jamaica por 3 a 0 no Q2 Stadium, no Texas. Os gols saíram apenas no segundo tempo, num intervalo de apenas sete minutos. Bello abriu o placar aos 4, enquanto Rondón anotou o segundo, aos 11. O terceiro gol veio aos 40 minutos, com Ramírez.

Com o resultado, a seleção venezuelana garantiu o primeiro lugar do grupo com 100% de aproveitamento, sendo três vitórias em seus três jogos nesta primeira fase da Copa América. Na outra extremidade da chave, a equipe jamaicana se despede do torneio sem pontuar, com três derrotas e apenas um gol marcado.