Sobre técnico: 'Decisão é da diretoria'

Vegetti também foi perguntando sobre o trabalho e a possibilidade de efetivação do técnico interino Rafael Paiva. O atacante disse que, independente do comandante, o time tem que lutar pelos melhores resultados para o Vasco.

"A decisão é da diretoria, mas a gente está trabalhando bem. Porém, com muitos jogos seguidos não há tempo para treinar muito, mas não importa com qual treinador, a gente tem que defender o Vasco. Fizemos com Ramón, com Álvaro e hoje com Rafael. Tentamos dar o melhor, e o mais importante é fazer o Vasco ganhar", disse o artilheiro cruz-maltino.