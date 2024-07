Mais calmo e com novidades, Santos recebe Chapecoense para voltar ao G-4 da Série B

Em clima mais calmo dentro e fora do gramado, o Santos enfrenta a irregular equipe da Chapecoense às 19 horas desta segunda-feira, na Vila Belmiro, de olho no G-4 da Série B do Campeonato Brasileiro. O time do técnico Fábio Carille deve ter reforços da base no elenco após ajustes internos e uma conversa entre o treinador e o presidente Marcelo Teixeira.

Vindo de um empate sem gols com o Mirassol, o Santos está na beira da zona de acesso, com 19 pontos. E pode terminar a rodada, na terça, de volta ao grupo dos quatro primeiros colocados se fizer a lição de casa.

Após semanas de turbulência, a poeira parece ter baixado no Santos. O time vinha de atritos entre elenco e diretoria, em razão de uma longa viagem de ônibus para uma partida em que o clube vendeu o mando de campo, além de divergências entre a direção e Carille. Um pedido público de desculpas de Marcelo Teixeira resolveu a situação com os jogadores. E uma conversa com o treinador tranquilizou a comissão técnica.

A situação parece ter se estabilizado também em razão de uma série de mudanças. O ajuste consistiu no afastamento de alguns atletas, caso do meia Juan Cazares, que rescindiu seu contrato. E na promoção de atletas da base para o time principal, a pedido do presidente do clube. Assim, os meias Bernardo e Gabriel Bontempo e o atacante Mateus Xavier foram inscritos na Série B. Mateus foi relacionado por Carille, já podendo estrear nesta segunda.

Na equipe titular, Carille terá ao menos uma alteração a ser feita. O atacante Guilherme sofreu um edema na coxa esquerda e será desfalque nesta segunda. Otero, Weslley Patati e Patrick são as opções para a posição, com ligeiro favoritismo para Otero.

Pela Chapecoense, o técnico Umberto Louzer apresentará uma nova escalação da Chapecoense, mais uma vez devido a desfalques. Ele não terá os volantes Auremir e Tárik porque ambos levaram o terceiro cartão amarelo na rodada passada.

Os atacantes Perotti, Mário Sérgio, Rômulo e o zagueiro Eduardo Doma também são baixas, ainda em processo de recuperação após lesões. Por outro lado, o treinador terá os retornos do lateral-direito Marcelinho e do volante Foguinho, que voltam de suspensão.

A equipe catarinense vive momento ruim na segunda divisão. Vem de duas derrotas consecutivas e venceu apenas três das 12 partidas disputadas na Série B até agora. Por isso, aparece na beira da zona de rebaixamento, em 16º lugar, com 14 pontos. Se perder na Vila Belmiro, poderá terminar a rodada dentro da zona da degola.

"Vivemos um momento delicado dentro da competição. Temos nos cobrado em relação a isso e trabalhando bastante, porque é só assim que podemos sair dessa situação. Não é momento de arrumar desculpas", afirmou o atacante Marcinho.

FICHA TÉCNICA:

SANTOS X CHAPECOENSE

SANTOS - Gabriel Brazão; JP Chermont, Gil, Joaquim e Hayner; João Schmidt, Diego Pituca e Giuliano; Pedrinho, Furch e Otero (Patati). Técnico: Fábio Carille.

CHAPECOENSE - Matheus Cavichioli; Mailton, Bruno Leonardo, Habraão e Mancha; Foguinho, Bruno Vinícius, Rafael Carvalheira, Thomás e Giovanni Augusto; Marcinho. Técnico: Umberto Louzer.

ÁRBITRO - Jefferson Ferreira de Moraes (GO).

HORÁRIO - 19 horas.

LOCAL - Vila Belmiro, em Santos (SP).