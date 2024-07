Chefe da Red Bull, Horner diz que punição a Verstappen por batida na Áustria foi 'dura'

Chefe da Red Bull, Christian Horner classificou a punição de 10 segundos imposta a Max Verstappen após a batida com Lando Norris, da McLaren, no GP da Áustria neste domingo como "dura". Em uma disputa pela liderança da prova, a colisão aconteceu na 64ª de 71 voltas e deixou ambos com pneus furados. Norris abandonou, e Verstappen conseguiu voltar e terminar a prova em quinto lugar.

"Parecia que havia espaço suficiente para Lando", afirmou Horner à Sky Sports. "Já houve contato com eles antes e no final isso custou caro a ambos."

Verstappen liderava a corrida antes de ver sua vantagem sobre o segundo colocado Norris ser reduzida após um pit stop lento da Red Bull. O piloto da McLaren tentava várias ultrapassagens em uma batalha pela liderança. Considerado culpado pelo toque, Verstappen recebeu uma penalidade de 10 segundos, mas sua vantagem para Nico Hulkenberg, que terminou em sexto, era grande e não alterou o resultado do GP, vencido por George Russell.

"Achei que a penalidade foi dura, mas às vezes isso acontece. É frustrante, especialmente aqui", afirmou Horner. "Tivemos uma vitória incrível ontem, estávamos controlando bem a corrida, mas isso é a Fórmula 1", completou ele, referindo-se ao triuno na corrida sprint, no sábado.

O chefe da Red Bull afirmou que viu muitos aspectos positivos no fim de semana. "Tivemos um carro muito rápido, conseguimos duas poles, uma vitória na corrida sprint e Max até ampliou sua liderança no campeonato."

Verstappen permanece no topo da classificação de pilotos com 237 pontos, uma vantagem de 81 pontos sobre Norris. O próximo GP da F-1 acontece no próximo final de semana, entre os dias 5 e 7 de julho, em Silverstone, na Inglaterra.