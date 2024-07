Bahia oficializa a chegada de lateral-esquerdo Borduchi por quatro temporadas

Um dia após levar 3 a 1 do São Paulo e deixar o líder Flamengo desgarrar na ponta do Brasileirão - abriram a rodada com os mesmos 24 pontos - o Bahia anunciou a chegada do lateral-esquerdo Iago Borduchi, que passou as últimas cinco temporadas no Augsburg, da Alemanha, e estava acertado desde janeiro.

"O lateral Iago Borduchi é oficialmente o mais novo reforço do Esquadrão. O jogador, de 26 anos, teve seu contrato registrado até o término da temporada de 2028, após acordo anunciado pelo clube em janeiro deste ano", oficializou o Bahia.

O Bahia será apenas o terceiro clube profissional do lateral-esquerdo, nascido em Monte Azul Paulista, no interior de São Paulo. Antes de jogar na Augsburg, o jogador defendeu as cores do Internacional de Porto Alegre, onde foi formado.

Nesta segunda-feira, na reapresentação do elenco - titulares fizeram trabalho regenerativo -, Iago Borduchi trabalhou normalmente das atividades com bola no CT Evaristo de Macedo, em Salvador.

O Bahia volta a campo pelo Brasileirão na quinta-feira, diante do Juventude, na Arena Fonte Nova. Mas o reforço ainda não poderá estar em campo. A janela de transferências abre somente no dia 10 de julho. Ele disputará a vaga com o titular Luciano Juba.