Não tem colher de chá

Ainda sem a classificação às quartas de final assegurada, a seleção brasileira não pode se dar ao luxo de poupar contra a Colômbia, hoje, às 22h (de Brasília), em Santa Clara (EUA), pela última rodada do Grupo D da Copa América. Por um caminho mais tranquilo, evitando o líder do Grupo C nas quartas de final, o Brasil precisa vencer e convencer mais uma vez e, por isso, Dorival Jr. deve manter quase todos os titulares na escalação.

A Seleção, que tem um empate e uma vitória, ocupa o segundo lugar da chave. Já o adversário lidera o Grupo D, com seis pontos. O Brasil se classifica com um empate. Em caso de triunfo, encerra essa fase com o primeiro lugar assegurado.

Por via das dúvidas, o ideal é não vacilar, mas a eliminação é improvável até mesmo em caso de derrota, já que a Costa Rica, que enfrenta simultaneamente o lanterna Paraguai, precisaria tirar uma diferença de seis gols de saldo.

Nos treinos, Dorival tem indicado ao menos a manutenção da base titular na goleada por 4 a 1 sobre o Paraguai, sexta. Boas novidades, como o ponta-direita Savinho, autor de um dos gols, devem ser mantidas na escalação.

Nem mesmo os pendurados, que correm o risco de ficar de fora das quartas de final, terão colher de chá, como o zagueiro Éder Militão, o lateral-esquerdo Wendell, o meia Lucas Paquetá e ainda o atacante Vini Jr.

Já a Colômbia, em lua de mel com sua torcida, está com 100% de aproveitamento e entra em campo classificada. Com seis pontos, a seleção venceu por 2 a 1 o Paraguai, na estreia, e goleou por 3 a 0 a Costa Rica na segunda rodada. Seu único objetivo hoje é manter a primeira colocação do Grupo D.