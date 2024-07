De frente com o Leão

Com apenas uma vitória nos últimos sete jogos do Campeonato Brasileiro, o Vasco enfrenta um adversário que lhe traz boas lembranças ainda neste ano e busca usar isso como motivação para conquistar os três pontos. Hoje, às 20h, Gigante encara o Fortaleza, em São Januário, pela 14ª rodada. Os clubes já duelaram neste ano, só que pela Copa do Brasil, e Cruz-Maltino levou a melhor nos pênaltis, avançando às oitavas de final.

Agora, as equipes se reencontram com objetivos distintos. Enquanto o Vascão faz de tudo para se distanciar da zona de rebaixamento, já que é o último time fora do Z-4, o Leão, 8º colocado, tem a chance de entrar no G-6, zona de classificação à Libertadores.

Para o jogo de hoje, o Gigante da Colina não poderá contar com o zagueiro João Victor que sofreu grave lesão no joelho direito e será desfalque por quase dois meses, e também o jovem Guilherme Estrella, que se lesionou no clássico com o Botafogo e será preservado.

Por outro lado, o interino Rafael Paiva vai ter a volta de Mateus Carvalho e David, que cumpriram suspensão na rodada passada e estão de volta. Além deles, Pumita Rodríguez e Praxedes foram relacionados para o confronto.

O lateral uruguaio voltou a ser relacionado devido a lesão de João Victor. Pumita é considerado a última opção para a posição e não vem tendo sequência. Já Praxedes não joga desde a derrota história para o Flamengo por 6 a 1, devido a uma lesão na coxa direita. Entretanto, o meia está recuperado e estará à disposição de Rafael Paiva no banco de reservas.

Em dez jogos como mandante diante do Fortaleza, o Vasco está invicto: venceu seis confrontos e empatou quatro.