Dia de pescar Dourado

Ainda sem poder contar os reforços Igor Jesus, Allan e Almada, o Glorioso entra em campo hoje contra o Cuiabá, às 19h, na Arena Pantanal, para seguir firme na briga pela liderança do Campeonato Brasileiro.

Depois de liderar o Brasileirão por duas rodadas, o Botafogo teve uma pequena queda de rendimento nos últimos embates. Desse modo, a equipe ocupa a terceira colocação, com 24 pontos. Atrás do líder Flamengo, com 27, e do vice Palmeiras, que soma 26.

Para o duelo contra o Dourado, o técnico Artur Jorge não poderá contar com Damián Suárez, lateral-direito. Ponte, o reserva imediato, deve assumir o posto. Os atacantes Jeffinho e Matheus Nascimento seguem no departamento médico. Enquanto isso,, Savarino está com a seleção venezuelana na Copa América.

No entanto, Artur Jorge não precisa se desesperar. Afinal, nas últimas rodadas teve os retornos de Eduardo, Júnior Santos e Tiquinho, que serão titulares no duelo de hoje.

Depois de um péssimo início de Campeonato Brasileiro, o Cuiabá se estabilizou na competição, saiu da zona de rebaixamento e, agora, está há cinco partidas sem perder. No entanto, nesta mesma série, são três empates em sequência (Atlético-GO, Corinthians e Red Bull Bragantino). As vitórias foram sobre Fortaleza e São Paulo.