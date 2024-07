Novorizontino e Mirassol empatam em clássico regional e seguem no meio da tabela na Série B

Em mais um clássico paulista que movimentou a Série B do Campeonato Brasileiro, Novorizontino e Mirassol empataram por 1 a 1, nesta terça-feira, no Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte, em duelo que encerrou a 13ª rodada. Foi o sétimo empate pelo mesmo placar em dez jogos na rodada, que manteve a dupla no meio da tabela.

Com um ponto para cada, os dois seguem empatados com 19 pontos. O Mirassol aparece na frente, em 10º, devido ao saldo de gols (3 a 0). O Novorizontino ocupa a 11ª colocação.

O resultado também serviu para manter o tabu de seis anos do Novorizontino sem perder para o rival regional. A última e única vitória do Mirassol aconteceu em 2018, pela Copa Paulista. Ao todo, foram 15 jogos, com oito empates e seis vitórias para o Novorizontino.

Como de costume em seus jogos em casa, o Novorizontino pressionou nos minutos iniciais e não demorou para traduzir o volume em bola na rede. Com oito minutos, Waguininho cruzou rasteiro para Fabrício Daniel, que dominou e bateu no pé da trave para abrir o placar.

A vantagem só não foi maior, porque Fabrício Daniel teve um gol anulado após o VAR denunciar uma falta em Gabriel na origem da jogada. O clássico seguiu pegado com muitas faltas e reclamações pelos dois lados. Já nos acréscimos, Luiz Otávio desviou na primeira trave e Dellatorre completou para o gol para empatar a partida para o Mirassol, já aos 47 minutos.

A segunda etapa começou mais calma. Os dois times trabalhavam a bola, mas encontrava pouco espaço para finalizar. Fabricio Daniel cruzou para João Vitor e Lucas Gazal fez o corte providencial antes da finalização dos donos da casa. A resposta dos visitantes veio de chute de Negueba, que Jordi espalmou.

Aos poucos, a questão física foi afetando o desempenho de ambos. Com o ritmo caindo e a produção caindo, tanto Novorizontino, quanto Mirassol pouco conseguiam traduzir as poucas oportunidades em chances reais de gols. Na reta final, Paulo Vítor acabou expulso, deixando os donos da casa com um a menos, mas não houve tempo suficiente para o Mirassol aproveitar a superioridade numérica em campo.

O Novorizontino volta a campo na próxima segunda-feira, quando visita o Avaí, no estádio da Ressacada, em Florianópolis (SC), às 20 horas. Já o Mirassol encerra a 14ª rodada, na terça-feira, diante do CRB, às 21 horas, no Campos Maia, em Mirassol (SP).

FICHA TÉCNICA

NOVORIZONTINO 1 X 1 MIRASSOL

NOVORIZONTINO - Jordi; Rodrigo Soares, Renato, Patrick e Reverson; Geovane, Willian Farias (Rodolfo) e Marlon; Paulo Vitor, Fabrício Daniel (Lucca) e Waguininho (Neto Pessoa). Técnico: Eduardo Baptista.

MIRASSOL - Muralha; Lucas Ramon, João Victor (Lucas Gazal), Luiz Otávio e Warley (Alex Silva); Danielzinho, Gabriel (Neto Moura) e Isaque (Chico Kim); Negueba, Dellatorre (Quirino) e Fernandinho. Técnico: Mozart.

GOLS - Fabrício Daniel, aos oito, Dellatorre, aos 47 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Marlon, Lucca, Willian Farias, Paulo Vitor, Waguinho, Rodolfo e Lucas Pereira (Novorizontino); João Victor e Fernandinho (Mirassol).

CARTÃO VERMELHO - Paulo Vitor (Novorizontino).

ÁRBITRO - Lucas Paulo Torezin (PR).

RENDA - R$ 33.175,00.

PÚBLICO - 2.339 torcedores.

LOCAL - Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP).