Torcedores invadem sede do Fluminense em protesto contra o último lugar do time no Brasileirão

Um grupo de cerca de 50 torcedores invadiu a sede do Fluminense, nesta terça-feira à noite, com a intenção de cobrar o presidente Mário Bittencourt por causa da péssima fase do time no Campeonato Brasileiro, competição na qual ocupa o último lugar.

Os manifestantes invadiram pelo estacionamento da Avenida Pinheiro Machado e usaram rojões. O clube, que tinha alguns associados presentes, teve as portas fechadas e os funcinários chamaram a Polícia Militar. Duas viaturas foram enviadas para o local.

Os torcedores foram recepcionados por Ricardo Conceição, gerente do clube, e a conversa durou cerca de uma hora dentro do clube. Não foram relatados incidentes.

Com apenas seis pontos conquistados, fruto de uma vitória, três empates e nove derrotas, o Fluminense é o 20º colocado no Brasileirão. A equipe volta a jogar na quinta-feira, às 20 horas, no Maracanã, diante do Internacional, quando terá a estreia do técnico Mano Menezes, contratado para substituir Fernando Diniz, demitido no último dia 24.