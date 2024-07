Botafogo tentara segurar embalado Cuiabá para se manter na briga pela liderança do Brasileirão

De olho na liderança e sem perder há dois jogos, o Botafogo lamentou ter cedido o empate por 1 a 1 no clássico com o Vasco e, agora, vai até a Arena Pantanal para enfrentar o Cuiabá, nesta quarta-feira, a partir das 19 horas, pela 14ª rodada. Para continuar na briga pela ponta do Campeonato Brasileiro, o time carioca terá que segurar o ímpeto do adversário, em alta e sem perder há cinco jogos.

O Botafogo aparece na terceira colocação com 24 pontos, atrás do Flamengo (27) e Palmeiras (26). Já o Cuiabá, que nas últimas cinco rodadas, venceu duas vezes e empatou as últimas três, é o 14º colocado com 13 pontos.

O técnico Artur Jorge não poderá contar com o lateral-direito Damián Suárez. O uruguaio levou o terceiro cartão amarelo no clássico e agora cumpre suspensão. Mateo Ponte vem treinando entre os titulares e tem tudo para começar jogando.

No mais, o Botafogo será o mesmo que vem atuando nas últimas rodadas. No ataque, Luiz Henrique e Júnior Santos disputam vaga ao lado de Eduardo e Tiquinho Soares.

As baixas continuam as mesmas. O atacante Jefinho está entregue aos médicos por causa de uma lesão muscular e atacante Savarino segue disputando a Copa América pela Venezuela.

O técnico Petit tem retornos e desfalques para armar o Cuiabá. O atacante Clayson e o zagueiro Alan Empereur cumpriram suspensão no empate por 1 a 1 com o Red Bull Bragantino e voltam a ser titulares.

Por outro lado, são três baixas, todas também por suspensão. O atacante Luciano Giménez foi expulso, enquanto o volante Lucas Mineiro e o atacante Derik Lacerda levaram o terceiro cartão amarelo, por isso, cumprem suspensão automática. O meia Max é outra baixa, já que está entregue aos médicos, em recuperação de lesão na panturrilha esquerda.

FICHA TÉCNICA

CUIABÁ X BOTAFOGO

CUIABÁ - Walter; Matheus Alexandre, Marllon, Alan Empereur e Ramon; Filipe Augusto, Fernando Sobral e Denilson; Jonathan Cafú, Isidro Pitta e Clayson. Técnico: Petit.

BOTAFOGO - John; Mateo Ponte, Lucas Halter, Bastos e Marçal; Marlon Freitas, Danilo Barbosa e Tchê Tchê; Júnior Santos (Luiz Henrique), Eduardo e Tiquinho Soares. Técnico: Artur Jorge.

ÁRBITRO - Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG).

HORÁRIO - 19h.

LOCAL - Arena Pantanal, em Cuiabá (MT).