São Paulo mira G-4 em confronto direto com o Athletico-PR pelo Brasileirão

Em confronto direto pelo G-4 do Campeonato Brasileiro, o São Paulo enfrenta o Athletico-PR nesta quarta-feira, às 21h30 (horário de Brasília), em jogo válido pela 14ª rodada da competição. Uma vitória na Ligga Arena, em Curitiba, pode recolocar o tricolor paulista na zona de classificação para a Libertadores dependendo do resultado de outras partidas.

Depois de ficar cinco jogos sem vencer, o São Paulo emplacou duas vitórias consecutivas, ambas jogando em casa. A equipe do Morumbi conseguiu ótimo resultado na rodada passada, derrotando por 3 a 1 o Bahia, que briga pela ponta da tabela. Caso saiam vitoriosos do Paraná, os paulistas vão igualar a melhor sequência do time no campeonato, quando conseguiram uma trinca entre a quinta e a sétima rodada.

O São Paulo está na 6ª colocação, com 21 pontos, enquanto o Athletico aparece uma posição acima, com 22. A dupla torce por uma derrota de Botafogo ou Bahia, que enfrentam Cuiabá e Juventude, respectivamente. Alvinegros e tricolores têm ambos 24 pontos e poderiam ser ultrapassados por paulistas e paranaenses no critério do saldo de gols.

O meia-atacante Luciano, destaque na vitória sobre o Bahia, levou o terceiro cartão amarelo e está suspenso. Rodrigo Nestor está recuperado de dores e deve ganhar a vaga para o duelo diante do Athletico. Outro desfalque é Michel Araújo. O meia uruguaio foi diagnosticado com um estiramento no ligamento colateral medial do joelho esquerdo e não tem prazo para retornar aos gramados. Rafinha continua em tratamento, enquanto Rafael, Ferraresi e Bobadilla estão na Copa América.

Ferreira mais uma vez deve ser mantido entre os titulares. O ponta esquerda teve grande atuação diante do Bahia e vem sendo importante na reabilitação do São Paulo no campeonato. O atleta ganhou espaço com Zubeldía após o treinador apostar em um esquema com quatro atacantes, com Lucas Moura aberto do lado direito, e Calleri e Luciano atuando por dentro, enquanto Luiz Gustavo e Alisson tomam conta do meio-campo.

Além de estar próximo do São Paulo na tábua de classificação, o Athletico tem roteiro semelhante ao adversário desta quarta na competição. O time paranaense ficou seis partidas sem vencer até o triunfo fora de casa na última rodada contra o Vitória, por 1 a 0. Os maus resultados culminaram na demissão do técnico Cuca e a equipe vem sendo treinada interinamente pelo auxiliar técnico Juca Antonello. O centroavante Mastriani, poupado no fim de semana, retorna ao time titular.

São Paulo e Athletico já se enfrentaram 69 vezes na história, com 24 vitórias do time tricolor, com 21 dos paranaenses, além de 24 empates. Os paulistas venceram fora de casa em apenas cinco oportunidades. A última vez foi em 2021, quando a equipe são-paulina bateu o rival, em Curitiba, por 2 a 1. Pablo, atualmente no próprio Athletico, fez os gols do São Paulo na ocasião.

FICHA TÉCNICA

ATHLETICO-PR X SÃO PAULO

ATHLETICO-PR - Léo Linck; Léo Godoy, Kaique Rocha, Thiago Heleno (Gamarra) e Esquivel; Erick, Fernandinho, Christian e Zapelli (Pablo); Julimar e Mastriani. Técnico: Juca Botelho (interino).

SÃO PAULO - Jandrei, Igor Vinícius, Arboleda, Alan Franco e Welington; Luiz Gustavo, Alisson e Nestor; Lucas, Calleri e Ferreira. Técnico: Luis Zubeldía.

ÁRBITRO - Alex Gomes Stefano (RJ).

HORÁRIO - 21h30.

LOCAL - Ligga Arena, em Curitiba (PR).