Sinner ganha clássico italiano, Alcaraz avança e brasileiros vencem em duplas em Wimbledon

Jannik Sinner precisou de três tie-breaks para superar o compatriota Matteo Berrettini na segunda rodada de Wimbledon. Em grande disputa de 3h43, com algumas trocas de pontos sensacionais, levantando o público, o líder do ranking se garantiu com vitória por 3 sets a 1, parciais de 7/6 (7/3), 7/6 (7/4) 2/6 e 7/6 (7/4).

Diante de um finalista do Grand Slam de Londres - Berrettini perdeu na decisão de 2021 -, Sinner ainda precisou lutar com parte da torcida contra. Ele teve alguns momentos de fúria, jogando a raquete em uma disputa de ponto na rede e se descontrolando no terceiro set. Mas foi acalmado pelo córner e buscou a dura vitória.

"Como já disse na primeira rodada, para mim é uma grande honra jogar aqui num local tão incrível. Hoje fiz minha primeira partida na quadra central e é realmente especial. O apoio tem sido incrível e espero ver todos vocês na próxima rodada. Tenham uma boa noite", agradeceu o tenista. A partida terminou quase 22h30 na Inglaterra.

Como era esperado, a partida começou com bastante equilíbrio e os dois primeiros sets foram decididos no tie-break, ambos com Sinner levando a melhor. O líder do ranking fez 7/3 para abrir 1 a 0 e depois teve de reagir depois de ficar atrás com 4 a 2, para levar ao desempate e fazer 7/4.

Dono de golpes potentes e saque forte, Berrettini pressionou bastante o serviço do compatriota para se impor no terceiro set. Começou com duas quebras e abriu logo 5 a 1. Sem permitir a reação, fechou em 6 a 2.

Empolgado por ganhar a terceira parcial, Berrettini conseguiu a quebra para abrir 2 a 1 no começo do quarto set. Mas não manteve o saque e permitiu que o compatriota virasse, sempre com um game à frente. Com 6 a 5, o líder do ranking teve o match point com 30 a 40 no serviço do compatriota. Devolveu o saque na rede, porém. A definição novamente sairia no tie-break.

Sinner iniciou o game desempate mandando fora. Berrettini, contudo, parecia desconcentrado e não aproveitou. Com erro não forçado, permitiu 4 a 2 ao líder do ranking. Confirmando o saque, o favorito abriu 6 a 3. Fechou no segundo match point.

Atual campeão, Carlos Alcaraz já está na terceira rodada em Londres. E mais uma vez ganhando uma partida por 3 sets a 0 e de maneira rápida. O espanhol superou nesta quarta o australiano Aleksandar Vukic e terá pela frente o americano Frances Tiafoe.

Terceiro favorito, Alcaraz teve um primeiro set mais duro. Depois de abrir 5 a 2, permitiu a virada para 6 a 5, mas conseguiu quebrar novamente e evitar perder a parcial. Levou a definição ao tie-break e foi melhor, marcando 7 a 5.

O australiano não manteve mais o bom rendimento na partida, ainda mais com o crescimento de Alcaraz, e as parciais seguintes foram mais tranquilas, com o espanhol anotando 6/2 e 6/2, fechando após 1h51.

Alcaraz terá pela frente Frances Tiafoe (29º favorito), algoz do croaca Borna Coric. O americano avançou com 7/6 (7/5), 6/1 e 6/3. Outro cabeça dos Estados Unidos a ganhar foi Tommy Paul (12º), com 4/6, 6/3, 5/7, 7/5 e 6/4 sobre o finlandês Otto Virtanen.

Entre as apostas para brigar pelo título, russo Daniil Medvedev (5º) superou o francês Alexandre Müller por 3 a 1, parciais de 6/7 (3/7) , 7/6 (7/4), 6/4 e 7/5. Dos tenistas do Top 10, a decepção ficou por conta da eliminação do norueguês Casper Ruud (8º), diante do italiano Lorenzo Sonego, com 6/4, 7/5, 6/7 (1/7) e 6/3.

MATOS E MELO AVANÇAM

Formando uma das duplas que vão representar o Brasil em Paris-2024, Rafael Matos e Marcelo Melo estrearam bem em Wimbledon nesta quarta-feira. Os tenistas gaúcho e mineiro tiveram pela frente os convidados britânicos Jacob Fearnley e Jack Pinnington Jones e ganharam por 2 sets a 0, parciais de 6/4 e 7/6 (7/5), em jogo de 1h42.