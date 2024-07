Argentina abre os confrontos de quartas de final hoje

Na noite de hoje, às 22h (de Brasília), a Argentina enfrenta o Equador, no NRG Stadium, em Houston, pela primeira partida das quartas de final da Copa América.

A Argentina é a grande favorita para ganhar a competição e vive uma grande fase. São nove vitórias seguidas, sendo 22 em 24 jogos desde a estreia na Copa do Mundo de 2022. Agora o time comandado por Lionel Scaloni busca o bicampeonato da Copa América.

Já o Equador conta com uma das melhores gerações de toda a sua história e busca um marco raro. Caso consiga a classificação, será apenas segunda vez na história que a seleção equatoriana avançará às semifinais do torneio.

As seleções chegaram a se enfrentar no mês passado, em amistoso, e a Argentina venceu por 1 a 0, com gol de Di Maria.

O vencedor do confronto pega na próxima fase quem passar de Venezuela x Canadá.