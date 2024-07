O Flamengo sonha em repatriar Lucas Paquetá A diretoria rubro-negra abriu conversas com o West Ham, da Inglaterra, pensando pela contratação do meio-campista da seleção brasileira em meio às investigações por participação em esquema de apostas esportivas.

As conversas ainda estão em fase inicial, mas as partes enxergam com bons olhos a possível transferência, embora a negociação seja difícil. Quem conduz é Marcos Braz, vice-presidente de futebol do clube. As informações são do site GE.