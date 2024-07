Hulk se desculpa por 'declaração mal interpretada' e pede reação imediata do Atlético-MG

Autor dos dois gols da derrota do Atlético-MG diante do Flamengo, por 4 a 2, nesta quarta-feira, Hulk quis falar após o jogo na Arena MRV para finalizar qualquer tipo de rusga com Gabriel Milito. Uma declaração do atacante após o empate com o Atlético-GO, na rodada passada, acabou não sendo bem aceita pelo treinador. O astro explicou que foi mal interpretado e se desculpou.

Na ocasião, Hulk reclamou que o Atlético precisava jogar com mais inteligência, já que a bola não estava chegando no ataque. A fala repercutiu como uma crítica ao esquema do comandante argentino, o que foi desmentindo e explicado por Hulk nesta quarta-feira.

"Sobre a minha fala, eu peço até perdão para quem interpretou errado, em nenhum momento foi para expor nosso time. Falei para nós assumirmos a responsabilidade, até porque temos um grande treinador, cara que entende muito bem, treina a gente muito bem para a gente chegar nos jogos e colocar em prática", iniciou sua explicação o atacante. "E no jogo com o Atlético Goianiense, a gente acabou não fazendo o que treinou, infelizmente não aproveitamos o jogo em casa e perdemos pontos bestas."

O atacante ainda lamentou mais um tropeço em casa, chamou a responsabilidade e pediu que o grupo mostre reação já no fim de semana, em visita ao Botafogo, no domingo. O duelo acontece no Engenhão, no Rio.

"Hoje é assumir a responsabilidade, mais um jogo em casa que a gente não ganha. A gente sabe que no futebol brasileiro não dá tempo para você ficar se lamentando", afirmou. "Amanhã já temos de começar a trabalhar, já temos um jogo difícil daqui três, quatro dias e é voltar a ganhar, trabalhar, assumir a responsabilidade. Quando ganha, ganha todo mundo. Quando perde, perde todo mundo. É procurar melhorar para ter uma sequência melhor."