Bahia desafia Juventude para continuar entre os líderes do Brasileirão

Na caça aos líderes do Campeonato Brasileiro e buscando se firmar dentro da zona de classificação para a Copa Libertadores, o Bahia enfrenta o Juventude na quinta-feira, às 19h, na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA), pela 14ª rodada. O time gaúcho vem fazendo uma campanha mediana, o suficiente para deixá-lo fora da zona de rebaixamento.

O Bahia vem de derrota para o São Paulo por 3 a 1 e precisa da reabilitação para não sair do 'pelotão da frente'. O time baiano tem 24 pontos e é uma das gratas surpresas do torneio. Como mandante, venceu todos os jogos que fez até aqui, sendo o principal diferencial do clube.

O Juventude também vem de derrota, já que perdeu para o Fortaleza por 2 a 1. O time gaúcho tem 16 pontos e seu objetivo é se manter fora da zona de rebaixamento. Como visitante, ainda não venceu. Foram quatro derrotas e dois empates.

O Bahia defende um longo tabu contra o Juventude. A última derrota ocorreu em 2008, quando perdeu por 4 a 1 na Série B. Desde então foram cinco jogos, com três vitórias e dois empates.

Sem suspensões ou novos problemas por lesões, o técnico Rogério Ceni deve repetir a escalação titular da última partida contra o São Paulo. Os únicos desfalques seguem por conta de Santiago Arias (com a seleção colombiana na Copa América) e Nicolás Acevedo (em recuperação de lesão).

Nos treinos, Ceni indicou uma dúvida no meio de campo. O meia Everton Ribeiro pode ser preservado. Caso isso aconteça, Carlos de Pena é o mais cotado para iniciar o embate que é de suma importância para os objetivos do Bahia na temporada.

"Temos alguns pontos para melhorar, principalmente quando atuamos fora de casa. Ou sempre levaremos uma pressão maior para Salvador, com a obrigação de vencer. Mas estamos firmes nos nossos objetivos e contamos com o apoio dos nossos torcedores, que prometeram comparecer em bom número", disse Ceni.

Assim como o Bahia, o Juventude deve usar a mesma escalação do jogo passado. A principal dúvida está no setor ofensivo, com Gabriel Taliari e Gilberto, mas o segundo é o favorito para iniciar o jogo. O goleiro Renan e o atacante Marcelinho continuam no departamento médico.

"Nós temos muitos jogos fora de casa e nós temos que aumentar nossa média de aproveitamento para seguir com nossos objetivos ainda firmes na competição. Nós vamos lá para buscar a vitória", disse Roger Machado.

FICHA TÉCNICA

BAHIA X JUVENTUDE

BAHIA - Marcos Felipe; Gilberto, Gabriel Xavier, Kanu e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas, Cauly, Thaciano e Everton Ribeiro (Carlos de Pena); Everaldo. Técnico: Rogério Ceni.

JUVENTUDE - Gabriel; João Lucas, Danilo Boza, Zé Marcos e Alan Ruschel; Caíque, Jadson e Jean Carlos; Lucas Barbosa, Gilberto (Gabriel Taliari) e Erick. Técnico: Roger Machado.

ÁRBITRO - Wagner do Nascimento Magalhães (RJ).

HORÁRIO - 19h.

LOCAL - Arena Fonte Nova, em Salvador (BA).