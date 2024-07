Guarani confirma contratação do zagueiro Renê Santos, que estava em Portugal

O Guarani continua confirmando reforços para se recuperar na Série B do Campeonato Brasileiro. Desta vez, anunciou oficialmente o zagueiro Renê Santos, de 32 anos, que estava no Marítimo, de Portugal.

Renê Santos fez oito partidas no profissional do Bahia em 2010 e também passou pela base de Cruzeiro e Grêmio. Entre 2012 e 2016 se aventurou por Japão e Geórgia antes de voltar ao Brasil.

Entre 2017 e 2018, vestiu a camisa de Vitória, Atlético-GO e Paraná. Foi quando acertou com o Marítimo, clube que pertenceu até agora, exceto um pequeno período que foi para o Al Raed, da Arábia Saudita.

Na última temporada europeia, fez 35 jogos pelo Marítimo, sendo o último em 12 de maio. Em cinco temporadas no profissional, acumulou 127 jogos, três gols e três assistências.

Nesta semana, o Guarani também apresentou o volante Gabriel Bispo, ex-Paysandu, e o atacante Daniel dos Anjos, outro que estava no futebol português, no Benfica. Além disso, estuda o retorno do lateral-esquerdo Eliel, emprestado ao Água Santa.

Após empate por 1 a 1 no dérbi com a Ponte Preta, o Guarani continua na lanterna (20º), com seis pontos, oito a menos do que a Chapecoense, primeiro time fora da zona do rebaixamento. O time paulista volta a campo no domingo, às 18h30, quando recebe o Sport no estádio Brinco de Ouro, em Campinas (SP), pela 14ª rodada.