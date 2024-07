Por onde anda Zúñiga, colombiano que tirou Neymar da Copa do Mundo de 2014?

A goleada histórica sofrida pelo Brasil para a Alemanha, por 7 a 1, na semifinal da Copa do Mundo de 2014, começou a ser construída no dia 4 de julho, há exatos 10 anos. O cronômetro marcava 41 minutos do segundo tempo, quando Camilo Zúñiga acertou uma joelhada nas costas de Neymar. O Brasil ganhou da Colômbia por 2 a 1 e se classificou para as semifinais, mas ficou sem seu principal jogador.

Neymar fraturou a terceira vértebra lombar e ficou dois meses afastado dos gramados. Embora tenha pedido desculpas, Zúñiga se tornou uma espécie de "vilão" para os brasileiros, chegando a sofrer ameaças de morte.

Mas não foi só fora de campo que a vida de Zúñiga virou do avesso. O colombiano passou a conviver com dores até decidir encerrar a carreira em julho de 2018 por causa de um problema crônico no joelho direito, o mesmo que acertou as costas de Neymar.

Desde a eliminação da Colômbia na Copa do Mundo de 2014, Zúñiga disputou apenas 46 partidas oficiais: 10 pelo Napoli (2014/2015), 9 pelo Bologna (2015/2016), 22 pelo Watford (2016/2017) e 5 pelo Atlético Nacional (2018).

A despedida dos gramados tinha tudo para ser inesquecível, com o título colombiano pelo clube que foi revelado. O Atlético Nacional ia empatando com o Tolima quando Zúñiga entrou aos 40 minutos do segundo tempo. Com apenas 2 minutos em campo, o algoz de Neymar entrou duro no adversário e foi expulso direto. O Atlético Nacional não segurou a pressão do Tolima e perdeu por 2 a 1, sendo derrotado nos pênaltis.

Longe dos gramados, Zúñiga passou a se dedicar à família e também à fundação beneficente que abriu em 2011, na cidade colombiana de Medellín.