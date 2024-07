Técnico Vagner Mancini retorna ao comando do Atlético-GO após quatro anos

O Atlético-GO definiu Vagner Mancini como o novo treinador para a sequência do Campeonato Brasileiro. O profissional de 57 anos estava no Ceará, mas foi demitido na última semana. Ele chega para substituir Jair Ventura.

Mancini é velho conhecido da torcida goiana, pois já comandou o clube em 2020. O acerto foi concretizado na tarde desta quinta-feira após reunião entre o treinador e o presidente do Atlético, Adson Batista, em São Paulo (SP).

"Vagner Mancini aceitou a proposta por conhecer o clube e confiar no potencial do elenco rubro-negro visando uma recuperação imediata no Campeonato Brasileiro. O técnico chega ao clube com um auxiliar técnico", informou o clube.

Mancini estava no Ceará desde 2023, foi campeão estadual nesta temporada, mas foi demitido após três jogos sem vencer. Em 2020, fez 18 jogos no comando do Atlético-GO, com cinco vitórias, seis empates e sete derrotas. Saiu após aceitar convite do Corinthians.

Experiente, Mancini também comandou times como Grêmio, Santos, Cruzeiro, Botafogo, São Paulo, Guarani, entre outros. Além de títulos estaduais, faturou a Copa do Brasil pelo Paulista de Jundiaí em 2005.

O novo treinador terá a missão de sair da zona de rebaixamento. O Atlético-GO ocupa a 17ª posição com 11 pontos, há cinco jogos sem vencer, sendo três empates e duas derrotas.

O time volta a campo no domingo, às 18h30, quando recebe o Athletico-PR no Antônio Accioly, em Goiânia (GO), pela 15ª rodada. Mancini precisa ser regularizado para ficar à beira do gramado, posição que está com o interino Anderson Gomes.