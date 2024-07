Abel destaca 'coração de leão' do Palmeiras, mas cobra mais eficácia após empate contra Grêmio

O técnico Abel Ferreira festejou o empate do Palmeiras, por 2 a 2, com o Grêmio, nesta quinta-feira, em Caxias do Sul, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O treinador destacou o "coração e leão" da equipe, que chegou a estar perdendo por 2 a 0.

"Estamos de parabéns, com todos os desfalques. A equipe continua a mostrar o coração de leão. O coração está lá sempre. Lutamos pela virada, não deu, mas somamos mais um ponto", disse Abel em entrevista coletiva.

O comandante da equipe alviverde destacou equipes que considera adversários diretos pelos primeiros lugares. "Parece fácil o que fazemos, mas não é. É desgastante, mas vamos andar a continuar. Estou a ver o Botafogo, Palmeiras, São Paulo, Flamengo, uma série de equipes com muita vontade, o Cruzeiro se reforçando de forma incrível."

Apesar de todos os elogios, Abel destacou mais uma vez que faltou ao time eficácia nas finalizações. " O Rony teve de cabeça, o goleiro defendeu, outra tentativa de bicicleta. Já falei algumas vezes que tem gols que não podem falhar. Não estou criticando que erra, mas é que futebol é eficácia."