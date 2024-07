Líbero Natinha será curinga do Brasil em Paris-2024, podendo ser utilizada em caso de lesões

A líbero Natinha não foi escolhida pelo técnico Zé Roberto entre as 12 jogadoras que estarão na briga por medalhas na Olimpíada. Mas vai para Paris-2024 como uma curinga. Como o regulamento prevê uma convocada a mais para ser utilizada em caso de lesão de alguma companheira, a jogadora se tornou a 13ª da lista.

Depois de definir as convocadas ao longo do dia, com celebridades anunciando as escolhidas por Zé Roberto Guimarães, a Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) anunciou à noite que Natinha estaria com a delegação.

"Temos 12 jogadoras convocadas e... uma carta na manga de José Roberto Guimarães! O novo regulamento dos Jogos Olímpicos permite a inscrição de mais uma jogadora, que poderá ser utilizada em caso de lesão de outra atleta", explicou o COB.

"E na seleção feminina esse trunfo é a líbero Natinha! Que dia, hein? Agora é arrumar a mala, fazer os últimos ajustes e...partiu Paris!", completou a entidade. O técnico optou pela líbero para beneficiar aquelas jogadoras com mais presença no grupo da preparação olímpica.

Mesmo perdendo a posição para Nyeme, Natinha também vinha atuando na Liga das Nações e acabou premiada pelo treinador. Já era certo que o técnico optaria apenas por uma líbero. Mesmo com a trunfo em Paris, a torcida é para que a seleção brasileira não perca mais peças por lesão após Júlia Kudies e Pri Daroit se contundirem na reta final de preparação para os Jogos Olímpicos.