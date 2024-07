O Athletic-MG voltou à liderança da Série C do Campeonato Brasileiro nesta quinta-feira. Em partida atrasada da 6ª rodada, o time mineiro foi mais eficiente ao finalizar e levou a melhor sobre o São José-RS, no estádio Francisco Noveletto, na região metropolitana de Porto Alegre, pelo placar mínimo: gol solitário de Djalma, aos 30 minutos do primeiro tempo.

Com o resultado positivo, os mineiros chegam aos mesmos 24 pontos do Botafogo-PB, porém levam vantagem no número de vitórias: 8 a 7. Enquanto isso, os gaúchos estacionam na lanterna, com quatro pontos.

Os times voltam a campo pela 12ª rodada da Série C nos próximos dias. Os mineiros encaram o Figueirense no domingo, às 16h30, na Arena Sicredi, já os gaúchos recebem o Floresta-CE, novamente no Passo D'Areia, às 20h da segunda-feira.