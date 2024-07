Ponte Preta tenta ampliar sequência invicta e Ceará quer colar no G-4 da Série B

Para se afastar de vez da zona de rebaixamento da Série B do Campeonato Brasileiro, a Ponte Preta volta a campo diante do Brusque nesta sexta-feira, quando dois jogos abrem a 14ª rodada. Já o Ceará duela com o Santos para colar no G-4 - zona de acesso.

A Ponte Preta está há dois jogos sem perder. Venceu o Ceará em casa por 3 a 1 e empatou com o Guarani, fora, por 1 a 1. Aparece em 13º com 16 pontos, quatro a mais do que o Brusque, 18º colocado.

Os catarinenses estão invictos há quatro jogos, mas vêm de três empates seguidos. A partida será realizada às 21h no estádio Gigantão das Avenidas, em Itajaí (SC).

Antes, às 19h, Ceará e Santos duelam na Arena Castelão, em Fortaleza (CE). Na última rodada, o Ceará venceu o Ituano por 4 a 2, encerrando um jejum de quatro jogos. Assim, ocupa o nono lugar com 19 pontos, três a menos do que o Operário-PR, que fecha o G-4 com 22.

Há três jogos invicto, o Santos está na vice-liderança com 22 pontos e quer reassumir o primeiro lugar, atualmente com o Avaí, com 23. Para isso, precisa voltar a vencer como visitante após quatro jogos, em que perdeu três e empatou um.

Confira os jogos desta sexta-feira:

19h

Ceará x Santos

21h

Brusque x Ponte Preta