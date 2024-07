Santos tenta superar desfalques para voltar a frequentar o topo da Série B diante do Ceará

Com sete pontos nas últimas três rodadas e a tensão controlada após a sequência de quatro derrotas consecutivas, o Santos tem um novo desafio nesta sexta-feira, às 19h, diante do Ceará fora de casa. Superar os desfalques em busca de mais uma vitória para voltar a sonhar com a liderança da Série B do Campeonato Brasileiro.

Com 22 pontos e a um do líder Avaí, o técnico Fábio Carille tem problemas. O mais recente é Joaquim. O zagueiro sofreu um estiramento no ligamento colateral medial do joelho esquerdo e já iniciou tratamento. Também aos cuidados do departamento médico, Guilherme (edema na coxa) está fora. Completando a lista, o volante João Schmidt, importante peça na marcação santista, cumpre suspensão.

No setor defensivo, Jair é o mais cotado para formar a dupla de zaga com Gil, enquanto Sandry vai ficar encarregado de proteger a entrada da área contando com o auxílio de Diego Pituca. A dúvida fica no ataque. Patati e Pedrinho brigam pela vaga de Guilherme.

A palavra de ordem para conseguir superar o Ceará fora de casa é equilíbrio. Nos treinos da semana, Carille fez ajustes e corrigiu a movimentação dos jogadores. À espera de uma pressão dos donos da casa, o comandante santista também pediu uma transição mais rápida para encaixar os contra-ataques.

Apesar do momento favorável com duas vitórias e um empate nas últimas três rodadas, o Santos tenta, no Castelão, melhorar o seu retrospecto como visitante. Em sete partidas, a equipe venceu apenas dois duelos na casa do rival. Nos outros compromissos, a equipe santista acumulou quatro derrotas e um empate.

Diante da dificuldade que tem sido a Série B, o treinador quer o time focado durante os 90 minutos. "Temos que jogar com consistência sempre porque as partidas são muito equilibradas. Conseguimos bons resultados, mas sabemos que precisamos evoluir", comentou o treinador.

Do outro lado, o Santos encara um adversário que entra motivado pela troca de treinador. Apresentado na terça-feira, Léo Condé chega para substituir Vágner Mancini. Em seu primeiro discurso, o novo comandante já deixou claro o que espera a partir de agora nos confrontos da Série B.

"Vamos fazer de cada jogo uma decisão. Quando o Ceará fez o convite, entendi a grandeza do clube, do elenco e das pessoas que estão aqui. Temos condições e vamos brigar pelo acesso", afirmou o treinador.

Com 19 pontos, o Ceará busca a vitória em casa, nesta sexta-feira, para entrar de vez na briga pelos primeiros lugares da competição. O zagueiro Matheus Felipe retorna ao time após cumprir suspensão automática.

FICHA TÉCNICA:

CEARÁ X SANTOS

CEARÁ - Richard; Raí Ramos, Matheus Felipe, Ramon Menezes e Matheus Bahia; De Lucca, Lourenço e Recalde; Erick Pulga, Aylon e Saulo Mineiro. Técnico: Léo Condé.

SANTOS - Gabriel Brazão; Aderlan, Gil, Jair e Escobar; Sandry, Diego Pituca e Giuliano; Patati (Pedrinho), Julio Furch e Otero. Técnico: Fábio Carille.

ÁRBITRO - Emerson Ricardo de Almeida Andrade (BA).

HORÁRIO - 19h.

LOCAL - Estádio Castelão, em Fortaleza (CE).