Irmão de Alex Sandro publica mensagem nas redes sociais indicando acerto com o São Paulo

O torcedor do São Paulo deve ter novidade nos próximos dias. Uma mensagem publicada pelo irmão de Alex Sandro nas redes sociais indica que o lateral-esquerdo, ex-seleção brasileira, está perto de desembarcar no MorumBIS. Em seu perfil no Instagram, Flávio Lobbo postou a frase "Tudo no tempo de Deus. Coisas boas estão por vir" acompanhada por três bolas com as cores do São Paulo - preto, banco e vermelho.

Aos 33 anos, o jogador está livre no mercado desde o dia 30 de junho, quando encerrou seu contrato com a Juventus, da Itália, clube que defendeu nas últimas nove temporadas e em mais de 320 partidas.

Alex Sandro esteve na Ligga Arena, em Curitiba, na quarta-feira acompanhando a vitória do São Paulo sobre o Athletico-PR, por 2 a 1, pelo Brasileirão. Revelado no clube paranaense, o lateral foi convidado pela diretoria rubro-negra para assistir ao jogo in loco.

Recentemente, o presidente do São Paulo, Julio Casares, revelou ter conversado com Alex Sandro e ouviu do lateral que a preferência seria o clube tricolor em uma possível volta ao Brasil. "O Alex Sandro é um grande jogador, nosso pessoal do futebol já teve uma conversa com ele. Se por acaso ele vier para o Brasil, o São Paulo será o primeiro clube a conversar com ele de forma objetiva", revelou Casares.

Além de Athletico-PR e Juventus, Alex Sandro defendeu Santos, Porto (Portugal) e a seleção brasileira, pela qual disputou a Copa do Mundo de 2022, no Catar.