Herói da classificação da Espanha na Eurocopa, Merino exalta jogo: 'Poderia ser final de Copa'

Ele saiu do banco de reservas no segundo tempo para decidir o jogo diante dos anfitriões em uma bela cabeçada já no período da prorrogação. Herói improvável de uma equipe que conta com jogadores como Olmo, Yamal e Rodri, Merino comentou sobre a emoção de marcar o seu nome em um clássico diante da Alemanha, em duelo das quartas de final da Eurocopa.

"Foi um jogo melhor do que esperávamos porque enfrentamos uma das melhores equipes do mundo. Esta poderia ter sido uma final de Copa do Mundo ou de Eurocopa. Foi um confronto entre equipes de elite e mostramos que temos um grande elenco", afirmou o jogador ainda no calor da comemoração pela classificação às semifinais.

Ainda de acordo com o jogador espanhol, algumas características tornaram esse encontro ainda mais especial. Primeiro pela rivalidade que cerca as duas seleções. Outro ponto destacado foi o de superar os alemães diante de sua torcida.

"Foi um jogo sensacional. Mostramos que soubemos sofrer diante de uma excelente seleção. O nível foi muito alto. E conseguir ganhar da Alemanha aqui nesse estádio faz dessa partida um momento histórico", comentou.

E de fato, o confronto foi cercado de emoção. Dani Olmo colocou a Espanha em vantagem e quanto tudo indicava vitória dos espanhóis, Wirtz empatou no final da etapa complementar. A dois minutos do fim a prorrogação, Merino aproveitou cruzamento da esquerda para definir a classificação em bela cabeçada.

Aos 28 anos, Merino pertence ao Real Sociedad. Revelado pelo Osasuna, ele teve uma passagem pelo futebol alemão em 2016, quando defendeu o Borussia Dortmund. Sem ter muito espaço, no ano seguinte acabou emprestado ao Newcastle. De volta ao futebol espanhol em 2018, ele viveu o grande momento de sua carreira nesta sexta-feira, com a camisa da seleção da Espanha.