Chance de cair ultrapassa 80%

Na estreia de Mano Menezes, o Fluminense empatou por 1 a 1 com o Internacional no encerramento da 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Tricolor segue afundado na lanterna da competição, com 7 pontos, cinco a menos que o primeiro fora da zona de rebaixamento, o Vitória. Com isso, o risco de queda aumentou mais oito por cento.

Dessa forma, depois do empate, a equipe carioca voltou a pontuar depois de seis rodadas, mas, mesmo assim, o risco de queda para a Segunda Divisão subiu para 84,3%, de acordo com o Departamento de Matemática da UFMG.

Na sequência, está o Atlético-GO, atual penúltimo colocado, com 58,3 % de risco de cair. O Corinthians tem 49,0%. Já o Vitória está com 45,2% depois da derrota na Neo Química Arena.

Além disso, outras três equipes estão com mais de 30% para uma possível queda. O Grêmio, com 38,9 (dois jogos a menos), o Cuiabá, com 38,6%, e o Vasco, que soma 31,9%.

Próximo do pior jejum

No empate contra o Internacional, Flu completou 11 partidas sem vencer e está a um de igualar a pior marca de sua história.

A última vitória no Brasileirão aconteceu há mais de dois meses, no dia 20 de abril, sobre o Vasco. Desde então, foram 11 jogos, oito derrotas e três empates. É a pior sequência do clube na era dos pontos corridos e a segunda pior em toda a história do Brasileirão. O maior jejum de vitórias aconteceu em 1974, quando ficou 12 partidas sem ganhar (seis empates e seis derrotas).