Sem o peso do favoritismo

Depois de avançar na fase de grupos com apenas uma vitória, a seleção brasileira chega às quartas de final da Copa América numa rara ocasião em que não é considerada favorita. Num duelo que promete ser acirrado, o Brasil enfrenta um embalado Uruguai hoje, às 22h (de Brasília), em Las Vegas, e sem sua principal estrela na atualidade: Vini Jr., suspenso após levar o segundo cartão amarelo.

O momento já não é dos bons, e a segunda colocação no Grupo D, atrás da Colômbia, botou no caminho da Seleção justamente o dono da melhor campanha na primeira fase, com três vitórias em três jogos, e do melhor ataque, com nove gols. A própria canarinho, sob comando de Fernando Diniz, provou o veneno dos uruguaios em outubro do ano passado: derrota por 2 a 0, pelas Eliminatórias da Copa de 2026, em Montevidéu.

O técnico Dorival Jr., por sua vez, terá que encontrar soluções para a ausência de Vini justamente no jogo mais importante de sua passagem pela seleção brasileira. Em coletivo, ele indicou que o substituto será Endrick.

"Perdemos um jogador importante, mas ganhamos um que vem despontando, buscando uma oportunidade. Quem sabe seja aí o momento do Endrick", disse.