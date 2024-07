Proposta por Wesley

O Flamengo recusou uma oferta de 12 milhões de euros (R$ 71,2 milhões) do Bournemouth, da Inglaterra, pela contratação do lateral-direito Wesley. Os clubes, entretanto, continuam negociando, e a expectativa é de que uma nova proposta seja feita nos próximos dias. As informações são do GE.

A ideia do clube inglês é fazer grandes movimentações no mercado após a contratação do português Tiago Pinto, novo diretor de futebol, que tem passagens por Benfica e Roma. O defensor do Fla é um dos nomes que mais agradam à cúpula do Bournemouth e a expectativa das duas partes é que a negociação seja concretizada.

Wesley tem contrato válido até 2025 com o Flamengo, que detém 70% dos direitos econômicos do jogador. Na ausência de Varela, com a seleção uruguaia, ele tem sido titular.