Flamengo pega o Cuiabá para disparar na liderança do Brasileirão e pressionar os rivais

Líder isolado do Campeonato Brasileiro, o Flamengo volta a campo neste sábado, às 20h, na abertura da 15ª rodada, visando aumentar a vantagem e pressionar ainda mais os rivais do G-4. No Maracanã, no Rio de Janeiro, enfrenta o Cuiabá, que tenta se afastar da zona de rebaixamento.

O Flamengo vive grande fase na competição. Nos últimos dez jogos, venceu sete, empatou duas e perdeu só uma. Vem de dois triunfos seguidos contra a dupla mineira: Cruzeiro (2 a 1), em casa, e Atlético (4 a 2), fora.

Dentro de casa, são seis jogos, cinco vitórias, quatro delas seguidas, e uma derrota. A campanha deixa o time na liderança com 30 pontos. Botafogo, Palmeiras e Bahia, que jogam só no domingo, completam o G-4, todos com 27.

O técnico Tite tem os mesmos desfalques para montar o time. O meia-atacante Everton Cebolinha está lesionado, enquanto o volante Igor Jesus faz recondicionamento físico. Gabigol está fora dos planos e o quarteto uruguaio, formado por Viña, Varela, De la Cruz e Arrascaeta, está na Copa América.

Entretanto, Tite pode fazer alguma mudança por conta do desgaste físico. Pedro foi um jogador que correu risco de sequer ser relacionado diante do Atlético-MG. Ele sentiu dores na perna, mas entrou durante a partida e deu uma assistência. Se ainda não estiver 100% fisicamente, dará lugar a Carlinhos, que marcou na Arena MRV o seu primeiro gol com a camisa flamenguista.

Tite demonstrou que a parte física é um fator que o preocupa. "Atleta não é máquina e eu tenho que saber disso. Eu estudei para isso, eu acompanho e não sou louco. A gente procura ter esse bom senso em relação a tudo isso."

Há quatro jogos sem vencer, o Cuiabá busca a recuperação. São três empates seguidos e uma derrota na última rodada para o Botafogo, por 2 a 1, na Arena Pantanal. Esse resultado colocou fim à sequência de cinco jogos invicto. Com 13 pontos, está bastante ameaçado pela zona de rebaixamento, já que o Corinthians, primeiro integrante em 17º, tem 12.

O técnico Petit tem novidades positivas para escalar o Cuiabá, com retorno de quatro jogadores. O volante Lucas Mineiro, além dos atacantes Derik Lacerda e Luciano Giménez estavam suspensos, enquanto o meia Max se recuperava de lesão. O lateral-direito Matheus Alexandre, substituído por dores musculares, treinou e vai para o jogo.

Por outro lado, o lateral-direito Raylan, o volante Filipe Augusto e o atacante André Luís estão suspensos. Destes, apenas Filipe Augusto foi titular e deve ser substituído por Lucas Mineiro.

Petit avaliou com naturalidade a oscilação do time e projetou reforços. "Pela quantidade de jogos é normal a oscilação de desempenho. Tenho falado com o presidente sobre o que pretendemos de cada posição e estamos atentos ao mercado", explicou.

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO X CUIABÁ

FLAMENGO - Rossi; Wesley, Fabrício Bruno, David Luiz e Ayrton Lucas; Léo Ortiz, Allan e Gerson; Luiz Araújo, Pedro e Bruno Henrique. Técnico: Tite.

CUIABÁ - Walter; Bruno Alves, Marllon e Alan Empereur; Matheus Alexandre, Lucas Mineiro, Denílson e Ramon; Jonathan Cafú, Isidro Pitta e Clayson. Técnico: Petit.

ÁRBITRO - Rodrigo José Pereira de Lima (PE).

HORÁRIO - 20h.

LOCAL - Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).