Russell é o mais veloz em pista molhada e lidera 3º treino livre para o GP da Inglaterra de F-1

O inglês George Russell desbancou a McLaren de Lando Norris no terceiro treino livre para o GP da Inglaterra de Fórmula 1, realizado na manhã deste sábado, no circuito de Silverstone. Com pista molhada, o piloto da Mercedes fechou a tomada de tempo com 1min37s529.

As três melhores marcas, aliás, foram de pilotos ingleses. Com sua McLaren, Norris terminou a atividade em segundo lugar ao anotar 1min37s564, com Lewis Hamilton, da Mercedes, com o terceiro posto e 1min37s714.

Max Verstappen fez apenas o quinto tempo com a sua Red Bull ficando atrás da Ferrari de Carlos Sainz. Charles Leclerc, Oscar Piastri, Sérgio Pérez, Nico Hulkenberg e Alexander Albon ficaram com as dez primeiras posições.

A instabilidade climática em Silverstone fez a maioria dos pilotos apostar na utilização dos pneus intermediários no início do terceiro treino livreInglaterra. O primeiro a aparecer na pista foi o dinamarquês Kevin Magnussen com a sua Haas.

No início da atividade, Fernando Alonso foi quem deu a volta mais rápida com a Aston Martin, andando na casa de 1min48s. No entanto, ele logo foi superado pela Ferrari de Charles Leclerc. Já na segunda metade da tomada de tempos, Lewis Hamilton, da Mercedes, passou a brigar pelo primeiro lugar, seguido de Oscar Piastri, da McLaren, e Max Verstappen, da Red Bull.

A pista mais seca colaborou para um ritmo de maior intensidade. Os pilotos baixaram as marcas em mais de dez segundos em relação ao início. Vencedor da última prova, George Russell fez 1min37s529 com sua Mercedes superando seu companheiro de equipe e deixando Leclerc em terceiro e Lando Norris, da McLaren, no quarto posto ainda na metade do TL3

A marca acabou sendo suficiente para assegurar o primeiro lugar. Na parte final, a chuva voltou com mais força e dificultou o ritmo dos pilotos que não conseguiram baixar o tempo de de Russell

A definição do grid de largada começará às 11h deste sábado, com a realização do treino classificatório. No domingo, a corrida tem início previsto para as 11 horas.

Confira o resultado do 3º treino livre do GP da Inglaterra:

1º - George Russell (ING/Mercedes), 1min37s529

2º - Lewis Hamilton (ING/Mercedes), 1min37s564

3º - Lando Norris (ING/McLaren), 1min37s714

4º - Carlos Sainz Jr. (ESP/Ferrari), 1min38s139

5º - Max Verstappen (HOL/Red Bull), 1min38s393

6º - Charles Leclerc (MON/Ferrari), 1min38s454

7º - Oscar Piastri (AUS/McLaren), 1min38s654

8º - Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), 1min38s940

9º - Sergio Pérez (MEX/Red Bull), 1min39s284

10º - Nico Hülkenberg (ALE/Haas), 1min39s340

11º - Alexander Albon (TAI/Williams), 1min39s603

12º - Lance Stroll (CAN/Aston Martin), 1min39s700

13º - Logan Sargeant (EUA/Williams), 1min39s702

14º - Yuki Tsunoda (JAP/RB), 1min39s820

15º - Valtteri Bottas (FIN/Kick Sauber), 1min40s242

16º - Esteban Ocon (FRA/Alpine), 1min40s430

17º - Kevin Magnussen (DIN/Haas), 1min40s539

18º - Daniel Ricciardo (AUS/RB), 1min40s823

19º - Guanyu Zhou (CHN/Kick Sauber), 1min41s765

20º - Pierre Gasly (FRA/Alpine)