Petrovic projeta final do Pré-Olímpico de basquete: 'Estamos a 40 minutos de Paris'

E a expectativa se confirmou. Será contra a poderosa Letônia que a seleção brasileira masculina de basquete vai decidir a vaga para a Olimpíada de Paris-2024. Anfitriões do Pré-Olímpico disputado na cidade de Riga, o time letão eliminou Camarões e disputará a final com o Brasil neste domingo, às 13 horas (horário de Brasília).

"Estamos sofrendo muito mais que em Split, em 2021, mas chegamos em mais uma final de Pré-Olímpico e estamos a 40 minutos de Paris", disse o técnico Aleksandar Petrovic ao comparar com o torneio classificatório, disputado na Croácia, para a Olimpíada de Tóquio.

O Brasil avançou à final ao superar as Filipinas por 71 a 60. Um dos destaques da partida foi Georginho, que deve ganhar a vaga de titular na decisão. "Pré-Olímpico é diferente de treinar um clube. O atleta que entra bem, segue em quadra. Não há outro dia. Didi e Georginho foram muito bem hoje e nos colocaram na final junto da nossa defesa e união em quadra, com Caboclo e Huertas ofensivamente."

O próprio armador celebrou sua grande atuação e destacou que a seleção ganhou "casca" ao longo deste Pré-Olímpico. "Nosso time está muito unido, criou uma casca, aprendeu a lidar com momentos difíceis. Estamos juntos e com apenas um objetivo na cabeça, que é Paris. E jogadores que estão no banco, também prontos para entrar se preciso e ajudar. Sem vaidade, por um sonho apenas", afirmou.