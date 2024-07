America perde em casa para o Maricá

O Maricá se mostrou um visitante indigesto e derrotou o America, de virada, por 2 a 1, pela oitava rodada do Campeonato Carioca A2.

Com o resultado, a equipe de Romário permaneceu na quinta colocação, com 11 pontos ganhos. O Maricá assumiu a vice-liderança, com 16 pontos conquistados, apenas um atrás do líder Duque de Caxias, que perdeu em casa, por 1 a 0, para sexto colocado Resende.

Aos 35 minutos, Felipe Resende abriu o placar na saída do goleiro do América. Em uma rápida jogada, Pablo Thomáz tocou para Resende, que não desperdiçou a chance e marcou. Aos 47 minutos o América empatou com Fabrício que aproveitou o rebote de um pênalti perdido. A partida foi definida no início do segundo tempo, quando Pablo Thomaz chutou de fora da área e virou para o Maricá.

Nas outras partidas da rodada, Artsul e Americano ficaram no empate em 1 a 1. Cabofriense e Petrópolis não balançaram as redes e não tirara o zero do placar. Já o Olaria aprontou fora de casa contra o Serrano. Em duelo disputado no estádio Atílio Marotti, o Azulão da Bariri venceu por 2 a 1, e subiu para a terceira posição na tabela da Série A2.