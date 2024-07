É a Laranja Mecânica!

O Nova Iguaçu venceu ontem a Portuguesa-RJ, por 1 a 0, no Estádio Jânio Moraes, na Baixada Fluminense, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A2, com gol de Marllon. Com o triunfo, a Laranja Mecânica se garantiu na segunda fase da competição e segue liderando o grupo A6 com 25 pontos em 12 jogos disputados.

A Lusa segue na zona de classificação do grupo, mas caiu para o quarto lugar, com 19 pontos, dois à frente do quinto colocado, o Serra-ES. Todos ainda possuem dois jogos para finalizar a primeira fase.

A partida de ontem começou com o Nova Iguaçu pressionando desde o primeiro minuto, mas esbarrando na falta de pontaria de seus atacantes. O craque do time, Xandinho, teve algumas chances de abrir o placar, mas desperdiçou.

O segundo tempo começou da mesma forma que terminou a primeira etapa, com o Orgulho da Baixada pressionando bastante e a Lusa tentando explorar os contra-ataques.

Quando o jogo parecia se encaminhar para um empate sem gols, Xandinho fez linda jogada pelo lado direito e cruzou para o centroavante Marllon marcar para o Nova Iguaçu, aos 45 do segundo tempo.

Nos acréscimos a Lusa ensaiou uma blitz para tentar igualar o placar, mas não tinha mais tempo, finalizando o jogo em 1 a 0 para o Nova Iguaçu, dentro de casa.