Volta Redonda vence Ferroviário-CE em Fortaleza e dorme na liderança da Série C

A Série C do Campeonato Brasileiro tem um novo líder, ao menos até o fim deste sábado. Fora de casa, no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE), o Volta Redonda superou o Ferroviário por 2 a 0, pela 12ª rodada, e dorme na ponta da tabela.

Com gols de Henrique Silva e Matheus Lucas, o time fluminense chegou a 26 pontos e terá que "secar" o Athletic-MG e o Botafogo-PB, ambos com 24, que ainda atuam na rodada. Henrique Silva inclusive acabou expulso na reta final, porém o Ferroviário não conseguiu aproveitar e aparece na 14ª colocação, com 11 pontos.

Quem também entrou em campo foi a Ferroviária-SP, que manteve sua invencibilidade ao vencer por 2 a 0 o Sampaio Corrêa, no estádio Castelão, em São Luís (MA). Victor Andrade e Carlão, ambos no primeiro tempo, fizeram o time paulista entrar no G-4, com 24 pontos.

Enquanto isso, o Londrina perdia para a Aparecidense até aos 47 do segundo tempo, quando Daniel Amorim e Gustavo França marcaram na virada por 2 a 1, fora de casa, no estádio Aníbal de Toledo, em Aparecida de Goiânia (GO). Resultado essencial que fez o time paranaense ficar dentro do G8, aparecendo em sexto, com 20. A Aparecidense é a 15ª, com 10, a um ponto da zona de rebaixamento.

Também na condição de visitante, o CSA superou o ABC por 2 a 0, no estádio Frasqueirão, em Natal (RN). O time alagoano se aproximou do G-8, ocupando a 10ª colocação, com 14 pontos. O ABC aparece logo abaixo, em 12º, com 13.

Esta 12ª rodada vai ter três jogos domingo e mais três na segunda-feira à noite.

Confira os jogos da 12ª rodada da Série C:

SÁBADO

Ferroviário-CE 0 x 2 Volta Redonda-RJ

Sampaio Corrêa-MA 0 x 2 Ferroviária-SP

ABC-RN 0 x 2 CSA-AL

Aparecidense-GO 1 x 2 Londrina-PR

DOMINGO

16h30

Figueirense-SC x Athletic-MG

19h

Tombense-MG x Náutico-PE

Confiança-SE x Ypiranga-RS

SEGUNDA-FEIRA

20h

Caxias-RS x Remo-PA

São José-RS x Floresta-CE

São Bernardo-SP x Botafogo-PB